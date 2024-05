Extra-Blick: Die Landesliga-Analyse mit Markus Rebernegg - "Jetzt in die Trickkiste greifen wie ein Uwe Hölzl!"

Details Freitag, 24. Mai 2024 13:34

Die steirische Landesliga ist in der Zielgeraden angekommen. Nur drei Spiele sind noch zu absolvieren. Wir haben kürzlich einen neuen Analytiker engagieren können. Markus Rebernegg wird zumindest bis Saisonende einen Blick auf die höchste steirische Spielklasse und den Amateurfußball generell werfen. Rebernegg coachte zuletzt den SV Feldbach in der Unterliga, war davor beim SV Wildon in der Landesliga und sehr erfolgreich bei TUS Bad Gleichenberg in der Regionalliga Mitte tätig.

LIGAPORTAL: Nach dieser Runde kann es im spannendsten Fall ein Fünfkampf um den Titel werden oder Tillmitsch zieht davon - oder irgendwas dazwischen - was denkst du?

Markus Rebernegg: "Ich denke Ilz wird auch heute gegen Tillmitsch zumindest einen Punkt mitnehmen, da sie schon das ganze Frühjahr (nur 3 Niederlagen) konstant gute Leistungen bringen und sicher darauf bedacht sind so früh wie möglich, denn direkten Verbleib in der Liga zu fixieren. Des Weiteren werden die Verfolger rund um Kalsdorf und Lafnitz II, nicht nachlassen und weiter punkten. Deshalb denke ich, dass es nach dieser Runde zu einem Fünfkampf um den Titel kommen wird und der Meistertitel erst in der letzten Runde entschieden wird."

LIGAPORTAL: Ähnlich sieht es am Tabellenende aus - wie eng bleibt es da?

Markus Rebernegg: "Auch wenn Bruck in den letzten 6 Spielen nur einmal verloren hat, glaube ich, dass der Abstand zum Relegationsplatz zu groß sein wird. Aber der Kampf um den Relegationsplatz wird unglaublich spannend. Denn hier kämpfen noch 6 Mannschaften um den direkten Verbleib in der Liga, welcher meiner Meinung nach sicher erst in der letzten Runde entschieden wird. Ich denke, dass man heuer mehr als 40 Punkte benötigt, um direkt in der Liga zu bleiben, dass ist unglaublich viel."

LIGAPORTAL: Wenn es zu einer Relegation kommt: wer hat da Vorteile (Landesligist oder Oberligaklub) und warum?

Markus Rebernegg: "Das Momentum liegt klar beim Oberligaverein, denn der geht meistens mit einem Lauf und einer breiten Brust in die Relegationsspiele, wohingegen beim Landesligaverein nicht alles leicht von der Hand geht. Diese Leichtigkeit kann in zwei Spielen den Qualitätsunterschied gegenüber eines Landesligavereins wegmachen."

LIGAPORTAL: Wie motiviert man Spieler für die letzten drei Spieler am besten? Denn die Kräfte sind wohl längst geschwunden? Braucht jede Mannschaft einen Honigdachs Hölzl (zum Video vor dem entscheidenden Meisterschaftsspiel von Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt)

Markus Rebernegg: "Um die Motivation in den letzten Spielen hochzuhalten, muss man vermehrt in die Trickkiste greifen, da helfen oft Motivationsvideos und Motivationsansprachen wie die von Uwe Hölzl. Das Wichtigste ist aber, dass man als Trainer authentisch bleibt, weil ansonsten kann das auch nach hinten los gehen."

