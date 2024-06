Über 132.000 Klicks - Rekord für ein Spiel in der Landesliga!

Details Sonntag, 09. Juni 2024 17:04

Am Freitagabend gab es ein sensationelles Finale im Kampf um den Meistertitel in der Landesliga. SV Wildon holte in der 97. Minute den Titel und verwies den "Vier-Minuten-Meister" Tillmitsch auf den zweiten Platz in der Tabelle.

Der User Wolfgang Spurej ist nun Rekordhalter in der Landesliga! Wir danken und gratulieren.

Über 132.000 Zugriffe für ein einzelnes Landesligaspiel

Dieses Spiel brachte Ligaportal Steiermark einen unfassbaren Rekord an Zugriffen auf ein einzelnes Spiel. Das Spiel SV Lebring gegen SV Wildon verzeichnete 132.273 Zugriffe im Live Ticker. Insgesamt erzielten die acht Spiele in der Landesliga knapp 250.000 Zugriffe.

Diese Zahlen beweisen die führende Rolle von Ligaportal in der Berichterstattung rund um den Amateurfußball, nicht nur in der Steiermark! Als Redaktion bedanken wir uns für das Vertrauen und die Treue der steirischen Fußballfans.

Hier geht es zum Rekord-Liveticker

Bericht Florian Kober

