Ausgleich in Minute 98: FC Schladming behält gegen ASK Köflach einen Punkt zu Hause

FC Schladming und ASK Köflach teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.





Führung für Köflach

In der vierten Minute ging Köflach in Front. Niko Salika war es, der vor 800 Zuschauern zur Stelle war. Kurz darauf eine strittige Situation im Strafraum der Schladminger, doch der Schiri entscheidet nicht auf Elfer. Die Gäste bleiben aber am Drücker. Immer wieder kommt Köflach gefährlich vor das gegenerische Tor, während sich Schladming schwer tut. Gebauer im Tor der Ennstaler muss sich einmal sehr strecken. Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.

Ausgleich in Nachspielzeit

Im zweiten Durchgang wird es insgesamt hitziger. Beide Teams gehen jetzt aggressiver zu Werke. Schladming riskiert dann immer mehr. Für die Ennstaler avancierte schließlich Leonhard Ettlmayr zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (98.) doch noch den Ausgleich erzielte. Es gibt zur Aufregung für die mitgereisten Fans Elfer, den Ettlmayer versenkt. Davor kassierte Bosko Boskovic noch Gelb-Rot. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und ASK Mochart Köflach spielten unentschieden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Hohenhaus Tenne Schladming in der Tabelle auf Platz neun.

ASK Köflach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Der Defensivverbund von Köflach ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 20 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. ASK Mochart Köflach ist nun seit sechs Spielen, FC Schladming seit fünf Partien unbesiegt.

Am nächsten Freitag reist Schladming zu SV Domaines Kilger Frauental, zeitgleich empfängt ASK Köflach den SC Kalsdorf.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Da war heute etwas Glück dabei, wir haben das Glück aber erzwungen. Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Das muss man sein, wenn man so spät das Tor macht. Die Burschen haben aber nie aufgegeben. Das ist auch notwendig in der Liga."

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Kilian Danklmayer, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger, Akos Fodor - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Marcel Lep



Ersatzspieler: Christian Krenn, Martin Reiter, Antonio Solaja, Marijan Blazevic, Daniel Krammel, Christoph Kollau



Trainer: Peter Halada

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Lukas Martin Schusteritsch, Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Ben Schweinzer, Daniel Marinic - Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic (K)



Ersatzspieler: Nik Sturm, Marco Walcher-Langmann, David Grubesic, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Bosko Boskovic



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – ASK Mochart Köflach, 1:1 (0:1)

98 Leonhard Ettlmayr 1:1

4 Niko Salika 0:1

