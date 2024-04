Erfolgreiches Fußballfest: SV Lebring besiegt Tabellenführer Tillmitsch mit 1:0

Details Montag, 15. April 2024 10:36

Alles war für ein Fußballfest angerichtet. Rund 1000 Besucher trafen sich zur Sonntagsmatineé im Lebringer sanSirro zum Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring und dem SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. In einem schnellen und kampfbetonten Spiel setzten sich die Hausherren mit 1:0 durch.

Tolle Kulisse in Lebring - Fabio Schwinger holte den Elfmeter raus

Strahlend schöner Sonnenschein und ein unglaublich wunderschöner Rasen - die Vorzeichen standen gut für diesen Landesligaschlager. Der Tabellenführer Tillmitsch gastierte in Lebring. Eine spannende Begegnung durfte also erwartet werden - und die Zuseher wurden nicht enttäuscht. Die Gäste aus Tillmitsch, die - aufgrund zahlreicher Verletzungen - mit einer sehr jungen Truppe antreten mussten, gaben in der Anfangsphase ihre spielerische Duftnote ab und kamen auch zu einigen Möglichkeiten. Auf der Gegenseite stand Lebring defensiv sehr kompakt, ließ den Gegner kommen und versuchte durch lange weite Bälle zum Erfolg zu gelangen.

Der Rasen im sanSirro war in absolutem Top-Zustand

Am Anfang dachten sich die Zuseher, dass beide Kontrahenten den wunderschön gepflegten Rasen - zumindestens in den jeweiligen Boxen - nicht zuviel strapazieren wollten - das Spiel fand fast nur im Mittelfeld statt. Es gab aber auch Ausnahmen - die beste Möglichkeit im ersten Durchgang hatten die Gäste: Timotej Polanc brachte eine Flanke in die Mitte, wo David Otter komplett frei zum Kopfball kam - Glück für Lebring - er setzte ihn am Tor vorbei.

Unmittelbar danach kamen die Hausherren zur ersten richtigen Möglichkeit - Fabio Schwinger tankte sich in den Gästestrafraum und wurde regelwidrig gelegt. Schiedsrichter Gerald Bognar zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Marco Heil übernahm die Verantwortung und überlistete den Tillmitsch-Goalie Markus Gröbacher. 1:0 für Lebring (42.)

Marco Heil traf per Elfmeter

Auch im zweiten Durchgang sahen die Besucher ein tolles Fußballspiel - die Hitze tat den Protagonisten nichts - beide Teams gaben alles. Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten. Bei Tillmitsch scheiterte Phillip Posch mit einem Distanzschuss - auf der Lebringer Seite parierte Gröbacher einen Versuch von Jonas Lang.

In Minute 72 blieb den zahlreichen mitgereisten Tillmitscher Fans und wohl auch der Lebringer Anhängerschaft das Herz stehen - Paul Krizanac hatte den Ausgleich am Fuß gehabt, schoss den Ball aber aus rund 13 Metern über das Tor. In der Schlussphase wurde es noch richtig spannend - Lebrings Moritz Zettl beförderte das Leder knapp am Tor vorbei. Das war es dann auch gewesen. Der SV Lebring besiegte Tillmitsch mit 1:0 und darf sich glücklich schätzen, gegen den Tabellenführer insgesamt sechs Punkte geholt zu haben.

Am kommenden Freitag trifft Lebring auf SK Raiffeisen Fürstenfeld, SV Tillmitsch spielt am selben Tag gegen ASK Mochart Köflach.

Schiedsrichter Gerald Bognar hatte die Partie gut im Griff, musste nur einmal einschreiten

Stimmen zum Spiel:

Franz Labugger, Obmann Lebring:

"Es war ein Fußballfest mit fast 1000 Besuchern. Die Begegnung war ausgeglichen. Am Ende haben wir das Spiel Gottseidank für uns entschieden. Danke an die zahlreich mitgereisten Fans aus Tillmitsch."

Willi Zirngast, Präsident Tillmitsch:

"Das war ein intensiv geführtes Derby mit wenig Chancen auf beiden Seiten. Ein Elfmeter hat den Unterschied gemacht. Gratulation an Lebring zum Derbysieg."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:0 (1:0)

44 Marco Heil 1:0

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Martin Lanz, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Fabio Schwinger, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Stefan Greistorfer, Nejc Rober, Markus Wruntschko, Jure Volmajer, Moritz Zettl



Trainer: Robert Kothleitner

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Adam Radai, Timotej Polanc



Ersatzspieler: Patrick Krenn, Dominic Andre Langbauer, Simon Johannes Scheucher, Paul Krizanac, Yannick Koinegg, Thomas Maier



Trainer: Bernd Windisch

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

