4:1 Heimsieg: ASK Mochart Köflach triumphiert über SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring

Ein packendes Duell entfaltete sich auf dem Rasen, als der ASK Mochart Köflach auf den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring traf. Trotz eines frühen Elfmeter-Tores der Gäste kämpften sich die Hausherren zurück, um letztendlich einen überzeugenden Sieg mit 4:1 zu erringen.

Mit einer unglaublichen Leistung im zweiten Durchgang eroberte der ASK Köflach

Lebring ging in Führung

In einem mit Spannung erwarteten Match begannen beide Mannschaften energisch, wobei die Hausherren den ersten Abschluss verbuchten. Nach einem geschickten Doppelpass mit Pistrich versuchte Salika sein Glück, doch der Schuss verfehlte sein Ziel.

Die frühe Dynamik wurde jedoch durch einen Elfmeter für die Gäste unterbrochen. Nik Sturm im Tor der Köflacher konnte den Stürmer nicht stoppen, was zu einem souveränen Elfmeter von Marco Heil führte und den SV Lebring in Führung brachte.

Die Hausherren ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften zurück. In der 32. Minute gelang es Salika, einen großartigen Angriff mit einem kühlen Abschluss abzuschließen, der den Ausgleich für den ASK Köflach brachte. Filipovic leistete dabei wertvolle Vorarbeit, indem er sich auf der Seite durchsetzte und den perfekten Pass auf Salika spielte.

In der zweiten Halbzeit drückte Köflach auf die Tube

Mit einem Unentschieden zur Halbzeitpause waren die Köflacher wieder im Spiel und übernahmen in der zweiten Hälfte die Kontrolle. In der 63. Minute erzielte Tomislav Valasko nach einem Eckball von Filipovic das wichtige Führungstor für die Heimmannschaft.

Die Spannung stieg weiter, als Köflach einen Foulelfmeter erhielt, den Kapitän Nikica Filipovic sicher verwandelte und die Führung auf 3:1 ausbaute. Doch damit nicht genug, denn in der 78. Minute kam der eingewechselte Grgo Zivkovic und setzte mit einem präzisen Weitschuss den Schlusspunkt, der den ASK Mochart Köflach zum verdienten Sieg mit 4:1 führte.

In einem mitreißenden Match behielt der ASK Mochart Köflach die Oberhand und sicherte sich wichtige Punkte in der Landesliga gegen den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Am kommenden Freitag trifft ASK Köflach auf SK Raiffeisen Fürstenfeld, SV Lebring spielt am selben Tag gegen SV Domaines Kilger Frauental.

Stimme zum Spiel:

Harald Stückler, Obmann Köflach:

"Das war eine sehr feine und klare Leistung, speziell in der zweiten Halbzeit. Der Gegner hat erst nach 60 Minuten zum ersten mal aufs Tor geschossen. In der zweiten Hälfte haben die Jungs den vermutlich besten Auftritt hingelegt."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 4:1 (1:1)

77 Grgo Zivkovic 4:1

67 Nikica Filipovic 3:1

63 Tomislav Valasko 2:1

31 Niko Salika 1:1

9 Marco Heil 0:1

Foto: RIPU Sportfotos

