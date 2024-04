Fürstenfeld brilliert gegen Wildon: Überzeugender 3:0-Sieg sichert wichtige Punkte

Details Freitag, 26. April 2024 22:52

In einem intensiven Aufeinandertreffen der Landesliga standen sich der SV Raiffeisen Wildon und der SK Raiffeisen Fürstenfeld gegenüber, wobei Fürstenfeld mit einem überzeugenden 3:0-Sieg als verdienter Sieger vom Platz ging.

Fürstenfeld hatte Wildon über 90 Minuten im Griff

Die Partie begann mit einer frühen Drangphase der Gäste aus Fürstenfeld, die bereits in der 17. Minute mit einer Topchance an die Latte des Wildon-Tors klopften, jedoch vom Glück nicht begünstigt wurden. Doch ihr Druck ließ nicht nach, und in der 24. Minute waren sie erneut gefährlich vor dem gegnerischen Tor.

Der Durchbruch für Fürstenfeld gelang schließlich in der 33. Minute, als Elias Neubauer mit einem abgefälschten Schuss das 1:0 erzielte. Doch damit nicht genug, denn kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Andreas Glaser nach, nachdem Neubauer als Assistgeber fungierte. Mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung für Fürstenfeld ging es in die Pause.

Elias Neubauer mit dem Doppelpack

Auch nach Wiederanpfiff blieb Fürstenfeld das dominierende Team auf dem Platz. In der 64. Minute setzte Elias Neubauer dem Spiel mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern ins rechte untere Eck das Sahnehäubchen auf und erhöhte auf 3:0 für Fürstenfeld.

Wildon hingegen hatte nur wenig zu bieten und konnte offensiv kaum Akzente setzen. Die Offensive blieb ein laues Lüftchen, während der Torhüter von Fürstenfeld lediglich zweimal ernsthaft eingreifen musste.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für den SK Raiffeisen Fürstenfeld, der mit einer beeindruckenden Leistung und effizienter Chancenverwertung die Punkte mit nach Hause nahm.

Am nächsten Freitag reist SV Raiffeisen Wildon zu USV Gnas, zeitgleich empfängt SK Fürstenfeld ASK Mochart Köflach.

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 0:3 (0:2)

64 Elias Neubauer 0:3

43 Andreas Glaser 0:2

33 Elias Neubauer 0:1

