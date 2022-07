Frohnleiten will in der neuen Saison angreifen

Details Donnerstag, 21. Juli 2022 15:32

Der SV Frohnleiten beendete die Hinrunde in der Oberliga Mitte-West auf dem fünften Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Bono Vucic, einem Kicker der Frohnleitener. Zehn Mal konnte man in der abgelaufenen Saison gewinnen. Dem gegenüber stehen acht Unentschieden und acht Niederlagen. Vucic beantwortete uns Fragen zur Vorbereitung, zur abgelaufenen Saison und zu den Zielen für die neue Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Bono Vucic: "Angesichts dessen dass wir sehr viele Ausfälle immer wieder verkraften mussten, haben wir uns gut geschlagen und am Ende ein gutes Ergebnis erzielt. Freut mich auch für die jungen die aufgrund der Ausfälle zu sehr viel Spielzeit kamen."

LIGAPORTAL: Gab es besondere Momente?

Bono Vucic: "Ein besonderer Moment war mein Comeback im Frohnleiten-Dress und dem Sieg im ersten Spiel, das Derby gegen Rein."

LIGAPORTAL: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Bono Vucic: "Die Vorbereitung ist in vollem Gange, wir geben richtig Gas."

LIGAPORTAL: Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Bono Vucic: "Abseits des Platzes wird fleißig gearbeitet und Zeit mit seinen Liebsten verbracht. Die Pause war dieses Jahr sehr kurz - da gabs leider nicht so viel Zeit für Urlaub, wurde aber dennoch mit der Freundin genossen."

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Bono Vucic: "Wir haben uns im zentralen offensiven Mittelfeld gut verstärkt - Maschi ist ja auch wieder retour und mit Sebastian Lukas haben wir auch einen guten Fang gemacht."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Bono Vucic: "Das Ziel für die kommende Saison wird es wieder sein, vorne mitzuspielen und so wenig Punkte als möglich abzugeben."

LIGAPORTAL: Wer wird Weltmeister?

Bono Vucic: "Weltmeister ist eine schwierige Frage, halten tu ich natürlich zu Kroatien, aber ich glaube Frankreich."

LIGAPORTAL: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Bono Vucic: "An der App geällt mir am meisten, dass sie einfach zu bedienen ist und ich mit wenig Klicks zu meinen Infos komme."

LIGAPORTAL: Wie wird sich das Titelrennen entwickeln?

Bono Vucic: "Das Titelrennen wird heuer glaube ich sehr eng."