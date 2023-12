Weihnachtswunder nach Hirnblutung: SV Frohnleitens Isenburg auf Weg der Besserung

Details Mittwoch, 20. Dezember 2023 19:50

Das historische Spiel zum Jubiläum des SV Frohnleiten aus der Oberliga Mitte-West am 16. September 2023 wurde - wie berichtet (zum Artikel) - von einer auftretenden inneren Kopfverletzung von Kapitän Christoph Isenburg überschattet. Wochenlang musste um das Leben des beliebten Spielers gebangt werden. Jetzt gibt es zum Glück positive Neuigkeiten.

Wie der Verein auf Facebook berichtet, geht es bergauf. Die Frohnleitener geben eine Stellungnahme der Familie wieder. "Es geht aufwärts - die Richtung stimmt - Isi befindet sich auf dem Weg der Besserung. Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen Menschen (vor allem seiner Mannschaft, dem SV Frohnleiten, seinen Freunden und Kollegen), die in dieser schwierigen Zeit in Gedanken bei Isi waren, bedanken, dies hat uns sehr viel Kraft und Trost gegeben - ganz besonderen Dank auch für die perfekt funktionierede Rettungskette, die Isi die Chance gaben, diesen Schicksalsschlag bestmöglich zu bewältigen - vom Zeitpunkt des Geschehens her, sind wir überzeugt, dass sein geliebter Fußbal Isi das Leben gerettet hat - DANKE - die Familie."

Dem ist nichts hinzufügen - wir wünschen Christoph Isenburg eine schnelle Genesung.

