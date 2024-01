Der Kapitän arbeitet am Comeback - Jakob Urlep im Wordrap !

Details Freitag, 05. Januar 2024 15:34

Jakob Urlep ist der Kapitän des Sportverein Gössendorf in der Oberliga Mitte. Seit bald sieben Jahren schnürt er die Schuhe für seine Mannschaft. Gekommen war er vom SV Pachern. Seine Jugend verbrachte er in Strassgang und beim SC Kalsdorf. Seine Karriere brachte ihn bis in die Regionalliga. Mittlerweile ist er schon so etwas wie ein Urgestein für Gössendorf.

Man wartet auf das Comeback des Kapitäns in Gössendorf

Im April 2023 verletzte sich Urlep im Spiel gegen Großklein am Knie schwer und arbeitet seitdem daran, wieder zu alter Stärke zu finden. Im Verein ist man optimistisch, dass der 29 - Jährige in Kürze sein Team wieder als Kapitän aufs Feld führen wird. Als Leader für die Mannschaft ist er von großer Wichtigkeit für den Tabellenneunten in der Liga.

Word Rap - Jakob Urleb

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Es war mein erstes Spiel in der Regionalliga. Diese Minuten vergisst man nie."

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Meine erste Verletzung!"

Deine Lieblingsspeise?

"Linguine alla busara"

Dein Lieblingsgetränk?

"ganz einfach: Leitungswasser!"

Dein Lieblingsverein?

"Ich bin FC Arsenal Fan!"

Dein Lieblingsspieler?

"Messi !"

Was magst du überhaupt nicht?

"Pessimisten im Leben, das geht gar nicht!"

Was magst du ganz besonders?

"Ehrlichkeit und Teamgeist !"

Welche Ziele hast du für die Zukunft?

"Das wichtigste ist verletzungsfrei zu bleiben und ich möchte unsere jungen Spieler mit meiner Erfahrung unterstützen."

Ligaportal?

"Berichtet über alle Ligen!"

Bericht Florian Kober - Foto: SV Gössendorf