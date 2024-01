Erreicht zehntausende Leser: Postet Eure Faschingsplakate auf die Facebookseite!

Details Sonntag, 28. Januar 2024 16:34

Es waren auch durch Corona bedingt, für einige Vereine schwere Jahre seit 2020. Wie die steirische Fußballgemeinde festgestellt hat, sind einige Clubs in große Turbulenzen geraten - einige Clubs wie Fernitz oder Tobelbad haben einen Neustart in der 1.Klasse durchgemacht, andere sind gänzlich verschwunden. Dann gibt es wiederum Mannschaften, wie Albersdorf, SC Unterpremstätten oder Tillmitsch um Beispiele zu nennen, die gerade in diesen komplizierten Zeiten aufblühten.

Postet Eure Veranstaltungen und holt noch mehr Leute zu Euch

Es geht natürlich und ganz klar um die Finanzierung der jeweiligen Träume - so unterschiedlich sie in den einzelnen Spielklasse aus sein mögen. In der heutigen Zeit ist praktisch jeder Club angewiesen, das ganze Jahr Einnahmen zu lukrieren. Da gibt es Hallenturniere, tolle Arbeit in den Kantinen und sonstige Veranstaltungen.

Darunter fallen auch alle Feste und Feiern rund um den Faschingsdienstag. Wir geben Euch die Möglichkeit Eure Plakate auf unserer Facebookseite unter diesen Bericht zu posten! Vollkommen gratis - mit einer riesigen Reichweite!

Zahlreiche Vereine erzielen weiterhin gute Einnahmen - die Kantine ist dabei ein wichtiger Faktor

Um eine Veranstaltung wie ein dreitägiges Hallentunier wie zuletzt in Eggersdorf auf die Beine zu stellen, benötigt ein Verein mittlerweile Dutzende freiwillige Helfer. Jedoch ist es möglich mit einer tollen Kulinarik und der Ausschank wichtige Einnahmen zu lukrieren. Der Zusammenhalt in der Gemeinschaft ist es wie immer, der den Unterschied macht, oder um es mit Erzherzog Johann zu sagen:

"In der Eintracht Vieler liegt die Kraft, die das Gute bewirkt. Dazu beizutragen ist eines Jeden Aufgabe!"

#floriankober