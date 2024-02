Premstätten verpflichtet Roland Hartmann aus Heiligenkreuz

Der SC Unterpremstätten stieg im Sommer in die Oberliga Mitte auf und etablierte sich im Herbst in der Spitzengruppe der Tabelle. So vertraut das Team rund um Trainer Neuhold und den Sportlichen Leiter Klinser der Truppe und man holte lediglich einen neuen Spielern in der Transferzeit im Winter. Dieser wird sich vermutlich jedoch zu einer echten Verstärkung entwickeln.