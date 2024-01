Weitere Verstärkungen für Gössendorf und Miljan Stojadinovic im Wordrap - Interview

Beim SV Gössendorf wurden in den letzten Wochen weitere Weichen für die Zukunft gestellt. Der ehemalige Leoben Spieler Martin Gründler mit reichlich Erfahrung aus der 2. Bundesliga, zahlreichen Regionalliga und Landesligapartien stellt ab sofort sein Wissen als Individualtrainer zur Verfügung. Mit Sascha Fischl holte man eine weitere Verstärkung für die Rückrunde in der Oberliga Mitte im Frühjahr.

Der 21- jährige Offensivspieler hat in Kapfenberg bereits Luft in der 2.Liga geschnuppert und konnte nun von den ambitionierten Gössendorfern verpflichtet werden. Er absolvierte seine Ausbildung beim GAK, Admira Wacker und dem KSV

"Als mich mein ehemaliger Jugendtrainer beim GAK, Miljan Stojadinovic, kontaktierte und mir vom spannenden Projekt in Gössendorf erzählte, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue ich mich darauf, ein Teil dieses jungen Teams zu sein, mich weiterzuentwickeln und das in mich gesetzte Vertrauen mit Kampfgeist und Toren zurückzuzahlen!"

Kalt ist es bekanntlich noch in der Steiermark, man brennt auf den Auftakt in die Rückrunde

Der Trainingsauftakt bei beiden Mannschaften ist mittlerweile erfolgt. Dabei machte man einen Laktattest und begrüßte die neuen Kräfte im Verein. Neu ist auch der Individualtrainer.

Das Trainerteam wird immer breiter aufgestellt beim Oberligisten

Man hat für das Jugendausbildungszentrum mit Martin Gründler einen Fachmann als zusätzlichen Individualtrainer gewinnen können. Mit knapp 100 Spielen in der 2.Liga und 332 Toren in 410 Spielen während seiner aktiven Karriere bringt der neue Trainer reichlich Erfahrung mit.

"Ich möchte mit meiner Erfahrung durch maßgeschneiderte Übungen und spezifische Schwerpunkte im Kleingruppentraining die talentierten SpielerInnen des JAZ-Gössendorf bestmöglich weiterentwickeln!"

Stojadinovic (links) und Trainer und Trainer Daniel Hofer leiten seit September das Training der Kampfmannschaft

Bereits seit fast sechs Jahren ist der Co-Sportliche Leiter Miljan Stojadinovic an Board - seit dieser Saison ist er auch Co-Trainer. Er kam nach Stationen beim GAK und dem KSV zum JAZ Gössendorf und bildetet zahlreiche Talente aus.

Miljan Stojadinovic im Wordrap

Dein bestes Spiel - "Als Trainer der GAK Juniors gegen SK Sturm in der U13 Leistungsklasse um den Meistertitel, welches wir in der letzten Runde gewonnen haben."

Der wichtigste Moment in deiner Karriere - "Als ich als 16 - Jähriger mit der Kampfmanschaft vom SK Sturm Graz unter der Leitung von Ivica Osim mittrainieren durfte."

Dein Lieblingsessen - "Cordon Bleu, ganz klare Sache!"

Dein Lieblingsgetränk - "Red Bull"

Dein Lieblingsverein - "FC Liverpool"

Dein Lieblingsspieler - "Bellingham"

Was magst du nicht? - "Arroganz"

Was magst du? - "Hilfsbereitschaft"

Welche Ziele hast du im Fußball? - "Das Ziel ist es, jeden Spieler soweit wie möglich weiter zu entwickeln."

Bericht Florian Kober - Fotos SV Gössendorf

Interview mit Trainer Hofer in Ligaportal.at