Corona im Amateurbereich: Der SV Strass hat eine T-Shirt-Kampagne ins Leben gerufen!

Details Montag, 30. März 2020 18:51

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aber den Kopf jetzt in den Sand zu stecken und sich dem Gegebenen gewissermaßen auszuliefern, wäre wohl der völlig falsche Ansatz. Aufgrunddessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Es tun sich bei den Amateurvereinen sehr viele offene Fragen auf. Vieles ist zur jetzigen Zeit auch noch gar nicht abschätzbar. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Trotzdem stellte man den Vereinsvertretern, zugebenermaßen nicht einfache acht Fragen, zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehandelt wird.

(Nachahmenswert: Die Kampagne des SV Strass)

Patrick Markowitsch, Clubmanager beim SV Strass (OLM), zur momentanen Lage:

Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung?

"Ich glaube es ist alles gesagt, die Zahlen sprechen für sich. Denke der Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht."

Sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

"Ja zu 100% , ich frage mich nur, wie es die Leute in der Stadt aushalten. Da ist es bei uns leichter, wir leben am Land und haben den nötigen Freiraum."

Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft?

"Laut Regierung ist ja der Beschluss da, die Trainigsstätten zu sperren! Alle Spieler haben ein Heimprogramm von unserem Trainerteam bekommen, ich denke die Spieler sind reif und klug genug um sich fit zuhalten und die Vorgaben einzuhalten."

Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

"Unser sportlicher Leiter sowie unser Trainer hat regelmäßig Kontakt mit unseren Spielern via Whatsapp und auch telefonisch."

Werden aktuell die Spielergehälter weiter bezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

"Alle Spieler haben bei uns eine Aufwandsentschädigung, da kein Training abgehalten wird, gibt es auch keine aktuellen Zahlungen."

Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird? Wenn ja, was würde das für die Finanzen Ihres Vereins bedeuten?

"Ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft abgebrochen wird und das wir im Herbst eine neue Meisterschaft starten werden. Wir alle hoffen das der Steirische Fussballverband hier das richtige macht, damit alle, Auf- und Absteiger, zufrieden sind. Aktuell gibt es bei uns eine Kampagne #HERZBLUT KICKT CORONA - mit dieser Kampagne gehen wir in das Frühjahr! In dieser schwierigen Zeit unterstützen Fans Gönner und Freunde den Sportverein Strass. Mit dem Kauf eines limitierten T-Shirts (Auflage: 333 Stück). Der Erlös aus diesem Projekt wird zur weiteren Erhaltung des Spielbetriebs der Kampfmannschaft und der zahlreichen Jugendmannschaften verwendet. Der Preis pro T-Shirt beträgt 25,- Euro. Als kleines Dankeschön erhält jede/r Käufer/in einen Gutschein für ein Getränk und eine Bratwurst bei einem Heimspiel des SVS im Franz Heuberger Stadion." Bestellungen gerne unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

"Sicherlich wird es eine schwierige Zeit werden, wir haben sehr viele langjährige Sponsoren die den Verein hoffentlich in dieser Zeit die Treue halten. Wir hoffen natürlich auch das Beste für die Firmen, damit die diese schwere Zeit bestmöglich überstehen. Auf diesen Wege einen großen Dank an unsere Sponsoren!"

Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

"Ich denke, dass die Regierung sehr bemüht ist, Wirtschaft und das Vereinsleben zu unterstützen, auch seitens des Verbandes wurde schon Unterstützung zugesagt. Es wäre schade wenn Vereine durch diese Krise ihren Betrieb einstellen müssten, denn dieser Sport ist ein hoher Gesundheitsfaktor und ein großer Motor für die Wirtschaft. Ein großer Dank an alle Jugendbeauftragten die unsere Jugendlichen Tag für Tag, Woche für Woche, nicht nur den Sport näher bringen, sondern auch für das weitere Leben sehr viel lernen und mitgeben. Im diesem Sinne viel Gesundheit und hoffen wir das es gleich wieder los geht!"

Graphik: SV Strass / by Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten