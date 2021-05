Abbruch durchaus logisch: Köflach zeigt sich mit Geschehenen einverstanden

Details Dienstag, 18. Mai 2021 15:14

Seit zwei Spielsaisonen herrscht coronabedingt Ausnahmezustand im steirischen Amateur-Fußball. Nachdem schon die Spielzeit 19/20 nach dem Herbstdurchgang annulliert wurde, passiert, wie man das seit dem 3. Mai weiß, dasselbe nun auch mit dem Spieljahr 20/21. "Des einen Leid, des anderen Freud" - so gibt es auch diesmal wieder keine Auf- bzw. keine Absteiger. Satte 21 von 27 Stimmberechtigten waren für den Abbruch im Unterhaus. Die Deutlichkeit in der Form kommt doch sehr überraschend.

Die Hauptgründe für den vorzeitigen Schlussstrich waren: Terminprobleme wegen möglichen Clustern, Hälfte der Spiele wäre eine Verzerrung der Meisterschaft, zu kurze Vorbereitung bzw. gesundheitliches Risiko, keine genauen Verordnung bezüglich Umkleide, Gastro und Kantinenbetrieb, finanzielle Aspekt (Zusehereinnahmen, Kantinenbetrieb). Wie gehen die steirischen Vereine mit dieser Entscheidung um bzw. wie sieht man der nahen Zukunft entgegen? Hier an dieser Stelle finden die Steirer-Clubs laufend die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun. Wenn auch dein Verein da unbedingt nicht fehlen darf, schicke uns einfach ein Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Wir melden uns bei euch.

Man will sich formatfüllend in Szene setzen

Im Frühjahr 2011 war der ASK Mochart Köflach zuletzt in der Landesliga antreffbar. Seitdem bastelt man vergeblich an einem Comeback in der höchsten steirischen Spielklasse. Es sollte aber nur zu Teilerfolgen reichen. Zuletzt muss man sich in den beiden "Corona-Herbstrunden", der Dominanz von Frohnleiten und Großklein beugen. Mal sehen wohin die Reise die Truppe von Trainer Goran Milicevic in der Oberliga Mitte/West diesmal führt. Aber ist durchaus vorstellbar, dass die Weststeirer auch diesmal wieder eine tragende Rolle spielen können. Sektionsleiter Peter Reiter steht Ligaportal.at Rede und Antwort.

(Auch beim ASK Köflach scharrt man bereits in den Startlöchern. Für die neue Saison hat man sich optimistische Ziele gesetzt)

Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

"Der Abbruch der Meisterschaft ist aus „logischen“ Gründen in Ordnung. Es wäre finanziell und personell unverantwortlich gewesen, für einige Spiele die Auflagen und Vorgaben in Bezug auf Covid 19 zu realisieren. Weiters ist es aus unserer Sicht nicht möglich, nach einer etwa 10-tägigen „Vorbereitungszeit“ die Spieler in einen Meisterschaftsbetrieb zu hetzen, zumal vorher 6 Monate nicht gespielt bzw nicht trainiert werden konnte (Verletzungsgefahr)."

Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

"Die Vorbereitungen für die nächsten Wochen laufen dzt. plangemäß. Vorbereitungsspiele wurden bereits terminisiert."

Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

"Es gibt einige wenige Kinder im Nachwuchsbereich, die sich momentan in die eine oder andere Richtung orientieren. Dafür sind wieder Kinder und Jugendliche dazugekommen, die vorher andere Prioritäten hatten. Wir gehen davon aus, dass sich diese Situation aufgrund unserer Nachwuchsarbeit (auch in den Schulen) innerhalb eines Jahres wieder normalisiert."

Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

"Nach unserer Ansicht haben sich die zuständigen Stellen, vom Sportminister über die Bundes- und Landesverbände sehr bemüht und auch tatsächlich angemessen unterstützt. Natürlich kann man über die bürokratischen Hindernisse geteilter Ansicht sein, nur ohne solche wird es nicht gehen. Wir haben das „Glück“ einen rührigen Steuerberater zu haben, der natürlich auch bezahlt werden muss. Kleinere Vereine werden diese Hindernisse wahrscheinlich nicht meistern können."

Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der anstehenden Spielzeit?

"Wir wollen versuchen „vorne“ mit zu spielen……"

Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

"Wir wollen uns eigentlich auf jeder Position verstärken, ob es uns gelingt, ist natürlich eine finanzielle und markttechnische Frage."

Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

"Derzeit ist alles im Lot."

Photocredit: ASK Köflach

by: Ligaportal/Roo

