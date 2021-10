Jungspunde: Gössendorfs Jugend erkämpft einen Sieg gegen Bärnbach

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 08:12

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Bärnbach und Gössendorf, die mit 0:1 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Sieben U19-Spieler standen in der Startelf

Mit sieben Spielern unter 19 Jahren und einem Altersschnitt von 20,64 Jahren ging der SV Gössendorf an den Start. Die Elf von Zoran Begic ging durch Jakob Urlep in der 13. Minute in Führung. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore. So reichte dem Gast der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat ATUS Bärnbach derzeit auf dem Konto. Die Gastgeber verloren mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Gössendorf momentan auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SV Gössendorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Auch wenn es in dieser Herbstsaison Rückschläge gegeben hat, ist man in Gössendorf mit dem Erreichten zufrieden. Viele junge Eigenbauspieler haben den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft - dieses Ziel steht im Vordergrung.

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SV Gössendorf, 0:1 (0:1)

13 Jakob Urlep 0:1

