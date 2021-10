Mooskirchen feiert klaren Sieg gegen Frohnleiten

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 20:11

USV Mooskirchen setzte sich standesgemäß gegen SV Frohnleiten mit 4:1 durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Mooskirchen enttäuschte die Erwartungen nicht.

Das Spiel beginnt munter und mit besseren Mooskirchenern. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Christoph Fuchs zeigt sich für den Treffer verantwortlich. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Frohnleiten kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Bitter für Frohnleiten: Pöschl muss verletzt vom Platz. Schließlich geht es mit der knappen Führung auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. In der 49. Minute erhöht Felix Schmied nach einem Eckball auf 2:0 für USV Draxler Mooskirchen. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Gastgeber machen aber weiter. Mit dem 3:0 durch Daniel Resch scheint die Partie bereits in der 56. Minute mit dem Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Das 4:0 für die Gastgeber stellt schließlich Fuchs sicher, ehe auch die Frohnleitener noch den Ehrentreffer macht. An der Punkteverteilung ändert das aber nichts mehr.

Mooskirchen stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Wer USV Draxler Mooskirchen besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte USV Mooskirchen. Die Saisonbilanz von Mooskirchen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und einem Unentschieden büßte USV Draxler Mooskirchen lediglich eine Niederlage ein. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird USV Mooskirchen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Mit 19 gesammelten Zählern hat SV Frohnleiten den siebten Platz im Klassement inne. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Mooskirchen verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 18.03.2022 bei FC Raiffeisen Gratkorn wieder gefordert.

Mario Hörzer (Obmann Frohnleiten): "Wir haben uns die Tore durch Eigenfehler selbst gemacht. Wir mussten wieder früh verletzungsbedingt unseren wichtigen Innenverteidiger wechseln. Nach vorne ging wenig, der Tabellenführer war zwar spielbestimment, konnte aber sonst auch nichts Zwingendes heraussppielen. Im Winter werden wir schauen, dass alle Spieler fit werden, dann können wir sicher wieder mit jedem Gegner mithalten."

Oberliga Mitte: USV Draxler Mooskirchen – SV Frohnleiten MM Karton, 4:1 (1:0)

9 Christoph Fuchs 1:0

49 Felix Schmied 2:0

56 Daniel Resch 3:0

79 Christoph Fuchs 4:0

82 Fabian Egger 4:1

