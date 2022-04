Elferkrimi: Großklein kickt Tillmitsch raus

Details Montag, 18. April 2022 20:11

Zum Viertelfinale des Champions-Steirer-Cup empfing der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch den FC DIesel Kino Großklein in der Schotterarena Tillmitsch. Die rund 600 Besucher sahen ein von Taktik geprägtes Spiel, das erst gegen Ende der zweiten Hälfte so richtig Fahrt aufnahm. Die Zuseher kamen voll auf ihre Kosten, die Partie wurde erst im Elfmeterschießen entschieden - der Oberligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht, setzte sich gegen den Unterligisten durch und ist eine Runde weiter.

Der FC Großklein gewinnt das Elfmeterschießen und ist eine Runde weiter

Die ersten dreißig Minuten tasteten sich beide Teams nur ab

Die Partie, an die sich alle Beteiligten mit Sicherheit noch länger erinnern werden, wurde zu Beginn von viel Taktik geprägt. Das ansonsten aggressive Kurzpass-Spiel der Panthers wurde vom Gegner früh unterbrochen und zunichte gemachte, Großklein agierte abwartend und war auf schnelles Umschaltspiel ausgerichtet. Und diese Spielweise zeigte sich am Ende als die Erfolgreichere! In der 33. Minute setzte sich Tadej Zagar-Knez gegen die gesamte Tillmitscher Verteidigung - die bei diesem Treffer ganz und gar nicht gut aussah - durch und stellte auf 0:1.

Nur fünf Minuten später - die Hausherren waren jetzt aufgewacht - scheiterte Patrick Kinhamer an seinem Gegenüber Christopher Prasser, der sein Team mit dieser Parade noch auf Kurs hielt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff köpfte Emir Dautovic einen Eckball an den Pfosten, so ging es mit dem knappen 0:1 Vorsprung aus Sicht der Gäste in die Kabinen.

Kein Sieger nach 90 Minuten

Nach dem Wiederbeginn erwischten die Gastgeber einen Blitzstart - Dominik Langbauer stangelte auf Denis Cekovski und der Mittelfeldspieler stellte auf 1:1 (48.) Die Begegnung wurde jetzt immer besser - beide Teams kamen zu tollen Möglichkeiten, die Torleute standen immer mehr im Fokus. Nach einer Glanzparade von Prasser gegen Leskovar (84.) rettete Valentino Maric bei einem Schuss von Zagar-Knes (87.) auf der Linie mit einer unglaublichen Fussabwehr. Das Spiel ging somit in die Verlängerung.

Die erste Etappe der Verlängerung verlief wenig spektakulär - ganz zum Unterschied der zweiten Hälfte in der Verlängerung - dort ging es jetzt noch einmal richtig zur Sache. In Minute 106 übergab Patrick Kinhamer das Leder an seinen kongenialen Sturmpartner Dominik Hackinger und der Ball zappelte zur 2:1 Führung im Netz. Die Antwort der Gäste folgte postwendend - nach einer Unachtsamkeit in der Tillmitscher Abwehr - spielte Marcel Musger einen Konter perfekt fertig und glich zum 2:2 (108.) aus.

Prasser wurde nach zwei gehaltenen Schüssen im Elferschießen ausgeschlossen

Der Aufstieg in die nächste Runde musste also im Elfmeterschießen entschieden werden. Der erste Schütze von Großklein traf nicht, da Maric hielt. Der nächste Schütze, Dejan Krljanovic scheiterte an Torhüter Prasser - der Schiedsrichter ließ wiederholen, was beim Großkleiner Torhüter einen derartigen Gefühlausbruch verursachte, das er eine Gelbe Karte sah. Krjlanovic traf beim zweiten Versuch - Tillmitsch war nun in Führung. Für Großklein war jetzt Lukas Kleiner an der Reihe, auch er verwertete. Den nächsten Elfer von Jernej Leskovar hielt Prasser wieder - und abermals gingen seine Emotionen mit ihm durch - er sah Gelb-Rot wegen Schiedsrichterbeleidigung.

Großklein hatte die besseren Nerven und am Ende die Nase vorn

Für Großklein trat jetzt Kapitän Dominik Herzog an er versenkte seinen Elfmeter und durfte beim nächsten Schützen der Thomas Zündel das Tor hüten - auch der Tillmitscher traf - alles war noch offen. Jetzt zeigte der Oberligist bessere Nerven - Matic Golob versenkte den Elfer in den Maschen, Dan Kranjc traf nur die Stange und als der letzte Schütze Tadar-Knes seinen Elfer verwertete war der Aufstieg der Gäste besiegelt.

Stimmen zum Spiel:

Willi Zirngast, Präsident Tillmitsch:

"Unsere Spieler waren von der ersten Minute an voll bei der Sache und versucht das Spiel zu kontrollieren. Leider haben wir durch einen Abwehrfehler das 0:1 bekommen. Nach der Pause sind wir aufgewacht und waren bis zum Schluss federführend. Im Elfmeterschießen ist alles möglich, so hat sich der Gegner durchgesetzt. Ich wünsche dem FC Großklein alles Gute für den weiteren Cup und wir sehen uns nächstes Jahr in der Oberliga wieder."

Wolfgang Gassmann, Trainer Grossklein:

"Wir wollten unbedingt in das Halbfinale aufsteigen und das ist uns gelungen."

SV TILLMITSCH - FC GROSSKLEIN 2:4 i. E. 2:2 n. V. (1:1, 0:1)

Torfolge: 0:1 (33. Zagar-Knez), 1:1 (48. Cekovski), 2:1 (106. Hackinger), 2:2 (108. Musger); i. E.: 0:0 (Schauer), 1:0 (Krjlanovic), 1:1 (Kleier), 1:1 (Leskovar), 1:2 (Herzog), 2:2 (Zündel), 2:3 (Golob), 2:3 (Krajnc), 2:4 (Zagar-Knez)

Schotterarena; Tillmitsch; 600 Besucher; Grasser - Adzaga - Steuber

Startformationen:

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Emir Dautovic, Gerald Tuscher, Denis Cekovski - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Dan Krajnc - Dominik Hackinger , BA MA, Jernej Leskovar, Patrick Kinhamer

Großklein: Christopher Prasser - Hans Peter Schipfer, Dominik Herzog (K), David Tomazic Seruga, Lukas Kleier - Matic Golob, Pascal Jaunegg, Marcel Musger, Julian Aldrian - Tadej Zagar-Knez, Michael Schauer

by René Dretnik

Fotos: ReD und Richard Purgstaller