Derbysieg: Mooskirchen feiert einen klaren Erfolg über Bärnbach

ATUS Bärnbach hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. Auch im Derby gegen den Titelaspiranten USV Mooskirchen setzte es eine 0:3 Niederlage.

Der USV Mooskirchen gewinnt das Derby gegen Bärnbach

Die Halbzeit Eins endete torlos

Die ersten 45 Minuten waren sehr umkämpft, beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten, ließen aber zwei Sitzer aus. So setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der zweiten Spielhälfte brauchten die Heimischen nur zehn Minuten, um die Partie zu entscheiden:

Stefan Hackl markierte einen Doppelpack

Felix Schmied traf in der 49. per Kopf und ließ die Mooskirchner Fans, unter den 250 Besuchern zum ersten mal jubeln. Zwei Minuten später erhöhte Stefan Hackl mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Doppeltorschützen Hackl (59.) war das Weststeirer-Derby endgültig entschieden. Mit dem Ende der Spielzeit strich USV Hoome Mooskirchen gegen Bärnbach die volle Ausbeute ein.

USV Hoome Mooskirchen tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei FC Raiffeisen Gratkorn an. Einen Tag später empfängt Bärnbach SV Pachern.

Stimmen zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

„Das war ein beherzter Kampfsieg. In der zweiten Hälfte hat sich unsere körperliche Fitneß bezahlt gemacht. Auch die Tore waren sehr schön, ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft.“

Marcelo Zeiner, Trainer Bärnbach:

"Wir haben im dritten Spiel hintereinander eine ansprechende Leistung gezeigt. Chancen waren vorhanden - leider konnten wir uns nicht belohnen. So mussten wir uns dem abgebrühterem Team geschlagen geben!"

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – ATUS Bärnbach, 3:0 (0:0)

59 Stefan Hackl 3:0

51 Stefan Hackl 2:0

49 Felix Schmied 1:0

Startformationen:

Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Michael Paier, Joachim Jun. Koch, Nico Scharler - Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Maximilian Joel Bernsteiner, Benjamin Pummer - Stefan Hackl (K)

Bärnbach: Martin Scherz - Irlind Mehmeti, Philipp Rabitsch, Mihajlo Glisovic, Lukas Rabitsch - Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Lukas Starchl, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch

by René Dretnik

Foto: USV Mooskirchen