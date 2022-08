Doppelter Beslic: Strass lässt es richtig krachen

Details Samstag, 20. August 2022 13:39

Ein Mann machte den Unterschied bei der Partie zischen dem SV Strass und dem FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein aus. Domagoj Beslic traf beim 4:1 Heimsieg seiner Mannschaft zweimal und legte somit den Grundstein für den Sieg.

Domagoj Beslic (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) wurde zum Toreschießen geholt und erfüllt seinen Auftrag bravourös.

Großklein führte nach 16 Minuten

Der FC Großklein erwischte den besseren Start und ging durch Pascal Jaunegg in der 16. Minute in Führung. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld traf er per Kopf zum 0:1. Die Heimelf ging jetzt sehr aggressiv ans Werk, die Gäste waren aber bis zur 30. Minute die bessere Mannschaft. Denis Resek trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein. Nach einer Flanke von links übernahm er den Ball volley und versenkt ihn im Kasten der Gegner. In der 41. Minute blieb den mitgereisten Fans aus Großklein fast das Herz stehen - Dominik Oswald köpfte einen Ball nur an die Latte.

Kurz vor dem Seitenwechsel legte Mag. Domagoj Beslic das 2:1 nach (44.). Doris Kelenc bediente ihn mit einem schönen Pass in die Tiefe und der Neuzugang aus Fürstenfeld ließ es sich nicht nehmen und drückte den Ball über die Linie. Somit führte Strass zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Mico Lugonjic traf aus 20 Metern.

Das Spiel lief gerade einmal neun Minuten in der zweiten Hälfte, als Beslic mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack schnürte und seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte (54.). Mico Lugonjic besorgte in der Schlussphase mit einem Schuss aus zwanzig Metern schließlich den vierten Treffer für SV Strass (73.). Bis zum Abpfiff es Unparteiischen fiel kein Treffer mehr - unter dem Strich verbuchte Strass gegen Großklein einen 4:1-Sieg.

Am kommenden Freitag trifft Strass auf SV Frohnleiten MM Karton, FC Großklein spielt am selben Tag gegen SV Gössendorf.

Stimme zum Spiel:

Sadik Aganovic, sportlicher Leiter Straß:

„Ich bin über den Sieg froh, wir haben endlich einmal gewonnen. Trotzdem steht uns noch viel Arbeit bevor.“

Oberliga Mitte: SV Strass – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 4:1 (2:1)

73 Mico Lugonjic 4:1

54 Domagoj Beslic 3:1

44 Domagoj Beslic 2:1

29 Denis Resek 1:1

16 Pascal Jaunegg 0:1

Startformationen:

SV Strass: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Mislav Maruna, Manuel Kargl - Doris Kelenc, DI Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Denis Resek, Edin Colic - Mag. Domagoj Beslic

Großklein: Christopher Prasser (K) - Hans Peter Schipfer, Lukas Maximilian Palz - Timo Wechtitsch, Pascal Jaunegg, Dominik Oswald, Julian Aldrian, Lukas Haring, Marco Sundl - Moritz Prattes, Antun Strjacki

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller