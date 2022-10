Auf Trainersuche: Gratkorn macht mit Kadkhodaei weiter

Details Donnerstag, 06. Oktober 2022 19:13

Der FC Gratkorn kommt nicht zur Ruhe. Nach dem verpatzten Saisonstart (nur zwei Punkte aus den ersten sieben Runden) zog man beim ehemaligen Bundesligisten vor 14 Tagen die Reißleine und entließ Trainer Marco Pegrin. Kurzerhand wurde Kian Kadkhodaei zum Spielertrainer umfunktioniert - mit ihm holte der Klub immerhin in der vergangenen Runde den ersten Saisonsieg in der Oberliga Mitte. Geht es nach den Vereinsverantwortlichen, soll dieser Elan in die verbleibende Spiele mitgenommen werden, denn ein Abstieg wäre für den Tradtionsklub eine totale Katastrophe.

Marco Pegrin gilt als ambitionierter und motivierter Coach

Marco Pegrin war beim FC Gratkorn seit vergangener Saison als Trainer tätig - kein leichtes Unterfangen für den gebürtigen Kärntner, der auch im Besitz der UEFA-B-Lizenz ist, denn der Verein steckte die letzten zwei Saisonen im Abstiegskampf. Sein Ruf, als junger und ambitionierter Trainer, der sich gut mit allen Spielern verständigen kann, eilte ihm voraus - trotzdem war nach 1,5 Jahren in Gratkorn Schluss. Der sportliche Erfolg blieb aus und die gewünschte Weiterentwicklung hinkte nach, dies ist aber auch mit Sicherheit dem Kader geschuldet.

Kian Kadkhodaei erfüllt die Doppelaufgabe als Spielertrainer

Gratkorn versucht es derzeit mit einem Spielertrainer - Kian Kadkhodaei erfüllt die Doppelaufgabe. Gegen den FC Großklein fuhren die Gratkorner den ersten Saisonsieg ein, der Abstiegskampf ist dennoch noch nicht zu Ende. Aber der erste Dreier lässt zumindestens optimistisch in die Zukunft blicken.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

"Marco Pegrin ist ein sehr ambitionierter Trainer. Wir haben uns erwartet, dass wir heuer im Sommer den nächsten Schritt in der Entwicklung nach vorne machen. Leider haben die Ergebnisse und es hat auch die Leistung nicht gepasst. Wir mussten die Konsequenz daraus ziehen und uns auf der Trainerposition verändern. Wir bedanken uns bei Marco für seinen Einsatz für den FC Gratkorn und wünschen ihm für die weitere Zukunft alles Gute."

Marco Pegrin, Ex-Trainer Gratkorn:

zum Verein...

"Ich bin dem FC Gratkorn sehr dankbar. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben Kampfmannschaftstrainer zu sein. Und das gleich in der Oberliga. Es macht mich stolz, dass ich einigen jungen Spielern den Weg in die Oberliga geebnet habe und dass diese auch sukszessive zu Leistungsträgern avancieren. Di schwierige Situation beim FC Gratkorn, wo leider viele Schlüsselspieler im Sommer den Verein verlassen haben, machte die Aufgabe nicht einfacher. Trotzdem hinterlasse ich eine absolut intakte Mannschaft, die mit Sicherheit den Klassenerhalt schaffen wird."

zu seinem Nachfolger...

"Ich wünsche meinem ehemaligen Kapitän Kian Kadkhodaei alles Gute und viel Erfolg für die neue Aufgabe."

zu seiner Zukunft...

"Ich habe mich für den UEFA-A-Lizenz angemeldet und hoffe, dass ich dort angenommen werden. Ich bin natürlich für interessante und neue Aufgaben offen."

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller