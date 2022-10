Heimklatsche: Strass geht gegen Gössendorf erstmals in dieser Saison leer aus

Details Freitag, 07. Oktober 2022 23:41

Die gute Serie von SV Strass seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor gegen SV Gössendorf mit 0:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Mit diesem Sieg mischt Gössendorf weiterhin im Titelkampf mit - die Meisterschaft bleibt spannend.

Torhüter Manuel Köhler war nicht zu bezwingen

In der Anfangsphase dieser Begegnung traten die Hausherren wie gewohnt sehr souverän auf und kamen auch gleich zu zwei tollen Möglichkeiten. Gössendorf-Goalie Manuel Köhler war aber nicht zu bezwingen und parierte beide glänzend. In Minute 20 gingen dann die Gäste in Führung: Nach einem Angriffspressing durch die Mitte erkämpfte sich Kapitän Jakob Urleb den Ball und schoss überlegt zum 0:1 ein. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Gäste für sich beanspruchten.

Kenan Dzakovac traf aus 40 Metern

Auch der Beginn des zweiten Durchganges stand im Zeichen der Strasser Offensive - doch auch diesmal stand Köhler seinen Mann und ließ keinen Ball durch. So auch in Minute 65, als der Schlussmann die Abwehrfehler seiner Verteidigung ausbessern musste. Es war heute wie verhext beim SV Straß - das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. Ganz anders bei den Gästen: Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Kenan Dzakovac für einen Treffer sorgte (94.). Sein Schuss aus 40 Metern sorgte für den Endstand und bescherte dem SV Gössendorf gegen Strass drei Zähler.

Gratulation an die Mannschaft für diesen Mentalitätssieg. Wenn man vorne dabei sein will, dann muss man auch so Spiele gewinnen können Zoran Begic, Gössendorf-Trainer

Nach zehn gespielten Runden gehen bereits 23 Punkte auf das Konto von SV Strass und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Der Sieg über Strass, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Gössendorf von Höherem träumen. Zuletzt lief es erfreulich für SV Gössendorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

SV Strass tritt am kommenden Freitag bei USV Hoome Mooskirchen an, Gössendorf empfängt am selben Tag Tus RB Rein.

Oberliga Mitte: SV Strass – SV Gössendorf, 0:2 (0:1)

94 Kenan Dzakovac 0:2

20 Jakob Urlep 0:1

Startformationen:

SV Straß: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Mislav Maruna, Manuel Kargl - Doris Kelenc, Amar Jamakovic, Denis Resek, Edin Colic - Mag. Domagoj Beslic, Mico Lugonjic

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler - Liridon Tafolli, Mag. Stefan Pöhler, Boris Planeta, Fabian Fleck, Florian Schmied - Ralph Johann Smounig, David Ruchti, Jakob Urlep (K), Kenan Dzakovac - Martin Kolb

by René Dretnik

