Fulminanter Derbysieg: Gabersdorf knipst Rebenland die Lichter aus

Für Rebenland gab es in der Partie gegen USV Gabersdorf, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Gabersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Auch wenn das Ergebnis vielleicht zu hoch ausgefallen ist, war der SIeg nie in Gefahr.

Martin Holler (hier noch im DSC-Dress) traf zum 2:0 für Gabersdorf

Bereits vom Beginn an zeichnete sich ab, wer bei diesem Derby als Sieger vom Platz gehen würde. Moritz Wolkinger sicherte dem USV Fliesen Klampfer Gabersdorf vor 100 Zuschauern die Führung (18.). Martin Holler trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach dem Wiederbeginn des zweiten Durchgangs verkürzte die SU Rebenland durch Alexander Strauß zum 1:2 (52.).

Einige im Stadion dachten, dass die Partie jetzt wieder spannend werden würde, jedoch machte Jure Tertinek die Hoffnungen der Heimischen zunichte. Er beförderte das Leder zum 3:1 von USV Gabersdorf über die Linie (66.) und sorgte für die Vorentscheidung.

Für ruhige Verhältnisse sorgte Marco Luttenberger, als er das 4:1 für Gabersdorf besorgte (86.). USV Fliesen Klampfer Gabersdorf baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Nejc Pusnik in der 92. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte USV Gabersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Rebenland.

SU Rebenland findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Den Gastgebern muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Oberliga Mitte markierte weniger Treffer als Rebenland. SU Rebenland musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Rebenland insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

„Obwohl das Ergebnis am Ende zu hoch ausgefallen ist, waren wir die klar bessere Mannschaft. Ich bin stolz auf meine Burschen, sie haben sowohl spielerisch als kämpferisch überzeugt.“ Wolfgang Zürngast, Gabersdorf-Trainer

Gabersdorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. Die Offensivabteilung von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 29-mal zu. Die Saisonbilanz von USV Gabersdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und drei Unentschieden büßte Gabersdorf lediglich eine Niederlage ein.

SU Rebenland rutschte weiter ab und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne Dreier. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Am kommenden Samstag tritt Rebenland bei ATUS Bärnbach an, während USV Gabersdorf einen Tag zuvor SK Fliesen Garber Werndorf empfängt.

Oberliga Mitte: SU Rebenland – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 1:5 (0:2)

92 Nejc Pusnik 1:5

86 Marco Luttenberger 1:4

66 Jure Tertinek 1:3

52 Alexander Karl Strauss 1:2

34 Martin Holler 0:2

18 Moritz Wolkinger 0:1

Startformationen:

SU Rebenland: Zan Hrastnik - Thomas Werner Strauß, Simon Weiland, Mag. Raphael Peitler - David Hrastnik, Nejc Jager, Alexander Karl Strauß, Rudolf Martin Kraner (K), Mathias Treissmann - Jaka Kuhar, Andraz Fridrih

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Markus Gröbacher - Christoph Koinegg (K), Paul Lechner, Lukas Neubauer, Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger, Philipp Federer, Markus Schuster

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller