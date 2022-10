Punkteteilung im Derby: Die Partie Frohnleiten gegen Gratkorn bringt keinen Sieger

Details Samstag, 08. Oktober 2022 11:02

Das Spiel zwischen SV Frohnleiten MM Karton und FC Raiffeisen Gratkorn endete 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Florian Madrutner gab den Assist zum 2:2

150 Besucher sahen ein ausgeglichenes Match

Nach dem Trainerwechsel bei Gratkorn (Bericht) wollte der Traditionsklub nach dem ersten Saisonsieg in der letzten Runde auch gegen Frohnleiten voll punkten. Und es sah zu Beginn auch gut aus - für das erste Tor sorgten die Gäste. Nach einem kapitalen Abwehrfehler von Philipp Puregger - er spielte einen Querpass zum eigenen Tor - schnappte sich Johannes Unegg.die Kugel und traf in der 27. Minute aus etwa 20 Metern Entfernung ins Schwarze.

Die Führung hielt aber nicht lange, Bono Vucic nutzte die Chance für SV Frohnleiten und beförderte in der 39. Minute - nach einem Eckball - das Leder per Kopf zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Die zwei Frohnleitner Treffer fielen nach Standards

Nach dem Wiederbeginn freuten sich zunächst die Hausherren über eine Führung - Marc Wagner brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Frohnleiten über die Linie (66.). Auch dieser Treffer fiel nach einer Standardsituation. Kurz vor Schloss beförderte Amin Bajric - nach Zuspiel von Florian Madrutner - das Leder zum 2:2 von Gratkorn in die Maschen (80.). Am Ende stand es zwischen SV Frohnleiten MM Karton und FC Raiffeisen Gratkorn pari.

SV Frohnleiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Die Defensive von FC Gratkorn muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 28-mal war dies der Fall. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Gast in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Frohnleiten MM Karton die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Frohnleiten trotzdem und steht nun auf Rang elf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Frohnleiten auf FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, Gratkorn spielt tags zuvor gegen SV Räder Nais Tobelbad.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

„Wir haben Moral bewiesen, sind wieder zurückgekommen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft in Takt ist und ein großer Zusammenhalt herrscht. Wir haben heute einen Punkt gemacht – die Negativserie ist gestoppt – es wäre aber mehr drinnen gewesen.“

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

„Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Allerdings war die Leistung sehr überschaubar. Wir haben leider wieder unsere Gegentore durch Standardsituationen erhalten.“

Oberliga Mitte: SV Frohnleiten MM Karton – FC Raiffeisen Gratkorn, 2:2 (1:1)

80 Amin Bajric 2:2

66 Marc Wagner 2:1

39 Bono Vucic 1:1

27 Johannes Unegg 0:1

Startformationen:

SV MM Frohnleiten: Markus Nömayer - Philipp Puregger, Anto Culap, Lukas Derler - Sebastian Lukas, Dominik Traxler (K), Philipp Maschinegg, Bono Vucic, Noah Friedl - Patrick Wolf, Marc Wagner

FC Raiffeisen Gratkorn: Marin Romac, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Louis-Christo Sallfeldner, Johannes Unegg, Lukas Zöschg, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Marko Simonovic, Ardit Krasniqi, Simeone Schönet, Elias Christoph Gollmann

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller