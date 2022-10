Nullnummer im Spitzenspiel: Tillmitsch und Mooskirchen trennen sich torlos [Video]

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 12:53

Beim Spitzenspiel in der Oberliga Mitte empfing der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch den USV hoome Mooskirchen. Bei besten Wetter- und Platzverhältnissen war alles für ein Fussballfest angerichtet - mit einem Sieg hätte sich der Tabellenführer vorne absetzen können. In einem schnellen und kampfbetonen Spiel teilten sich die Kontrahenten am Ende die Punkte - Tore blieben Mangelware. Die Meisterschaft bleibt somit weiterhin spannend.

Mooskirchen-Coach Walter Eccher war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden

Rund 500 Besucher sahen eine schnelle Partie

Eine taktische und kämpferische Meisterleistung von beiden Mannschaften wurde den 476 Besuchern in der Schotterarena geboten. Beide Teams agierten sehr kampfbetont, waren aber zu Beginn ein wenig zögerlich. Die Gäste aus Mooskirchen hatten sich für eine Defensivtaktik entschieden und lauerten auf Fehler der Gegner, die sie durch aggressives aber faires Attackieren erzwingen wollten. In den ersten 45 Minuten waren die Hausherren spielerisch aktiver hatten viel mehr Ballbesitz und kamen so auch zu einigen Chancen. Die beste hatte Daniel Bernsteiner in der 26. Minute - Sven Dodlek schickte ihn in die Gasse - der Stürmer verstolperte aber und der Ball ging knapp daneben. Auch Lukas Liebmann, der sein Debüt in der Startelf feierte, hatte eine Chance - sein Kopfball ging über das Tor.

Thomas Zündel traf einmal nur Aluminium

Die Anfangsphase der zweiten Spielhälfte war von viel Geplänkel im Mittelfeld geprägt, keinem der beiden Team wollte so richtig der Zugriff gelingen. In Minute 69 gab Dodlek einen Warnschuss ab, Mooskirchen-Goalie David Lukas musste sich gehörig strecken, um diesen mit den Fingerspitzen zur Ecke zu lenken. Diese Möglichkeit tat dem Spiel gut - die Partie wurde jetzt wieder besser. In Minute 79 blieb den Besuchern in der Schotterarena das Herz stehen - Thomas Zündel zog von 20 Metern ab und das Aluminium erbebte. In der Schlussphase waren die Hausherren jetzt viel aktiver und es wurde noch ein paar Mal brandgefährlich in der Mooskirchner Box. Jedoch war die Gäste-Defensive nicht zu bezwingen - sie stand bei diesem Spiel einfach zu sicher und kompakt. Nach 90 Minuten pfiff der souveräne Schiedsrichter Alexander Harkam die Partie ab und die beiden Teams teilten sich die Punkte.

SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH - USV HOOME MOOSKIRCHEN 0:0

Schotterarena Tillmitsch; 478 Besucher; Harkam - Edlinger - Temmel

Liveticker SV Tillmitsch - USV Mooskirchen

Startformationen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Aljaz Pungartnik - David Immanuel Otter, Emir Dautovic, Denis Cekovski - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher - Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger, Lukas Liebmann

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher, Michael Paier, Joachim Jun. Koch, Stefan Werner Fleischhacker, Nico Scharler - Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Moritz Schmid (K) - Tobias Luttenberger, Sebastian Knaus

Statement:

Markus Fröhlich, Obmann Tillmitsch:

"Wir konnten in der Offensve nicht das umsetzen, was wir eigentlich können. Es war ein Spitzenspiel mit hohem Tempo. Wir waren die bessere Mannschaft und der Einsatz unseres Teams war bemerkenswert."

by René Dretnik

Foto und Video: René Dretnik