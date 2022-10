Unglaubliches Finish: Pachern und Tillmitsch teilen sich die Punkte [Video]

Details Samstag, 15. Oktober 2022 08:41

Ein Spiel das besser und spannender nicht sein konnte sahen die 250 Besucher bei der Begegnung zwischen dem SV SMB Pachern und dem SV Fleischereimaschinen Tillmitsch. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

250 Zuseher sahen einen Spitzenfussball

Vom Start weg wurde den Besuchern Fussball vom Feinsten geboten. Beide Teams agierten sehr stark und zelebrierten Tempofussball. Die erste Halbzeit gehörte den Gästen, sie hatten mehr Spielanteile und kreiirten die besseren Möglichkeiten. Bereits nach sieben Minuten wurde es brandheiß im Strafraum der Pacherner - nach einer Traumkombination von Denis Cekovski und Daniel Bernsteiner bewies Ralph Pripfl seine Klasse und verhinderte die Chance des Tillmitscher Stürmers.

Nach 15 Minuten traf Tillmitsch bereits zweimal ins Tor - beide Treffer wurden jedoch zurecht aberkannt (Handspiel und Abseits. Pachern stand hinten sehr gut, besonders der Torhüter machte die Schotten dicht und hielt seinen Kasten rein. So gab es im ersten Durchgang keine Tore zu verzeichnen.

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte den Gastgebern

Nach dem Wiederbeginn fanden die Hausherren den besseren Start. In Minute 50 wurde Atilla Okan Saro mit einem Pass in die Tiefe mustergültig bedient und schloss diesen traumhaften Spielzug mit der Führung für Pachern (50.) ab. Jetzt sahen die Besucher die Pacherner Viertelstunde - das Team von Mario Innerhofer-Ambros erspielte in dieser Phase einige gute Möglichkeiten - aber auch der Gäste-Torhüter Aljaz Pungartnik strahlte viel Sicherheit aus und vereitelte einige Top-Chancen.

Aber auch die Gäste bewiesen jetzt Spielfreude - nach einem schönen Spielzug bejubelte Sven Dodlek (73.) das 1:1 von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Die Partie war jetzt wieder vollkommen offen - es ging hin und her - keines der beiden Teams wollte sich so recht mit dem Punkt begnügen. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Daniel Johannes Bernsteiner einen Treffer für den Gast im Ärmel hatte (92.). Nach einem Freistoß stand er goldrichtig und netzte eiskalt ein.

Zwei Treffer fielen in der Nachspielzeit

Die Nachspielzeit lief bereits und alles sah nach einem Sieg der Auswärtsmannschaft aus, als ein Treffer von Oliver Weitzer zum 2:2 (95.) die Gastgeber vor der Niederlage bewahrte. Nach einem Eckball drückte er den Ball über die Linie und bescherte seinem Team den Punkt. Letztlich gingen der Gastgeber und SV Tillmitsch mit jeweils einem Punkt auseinander - ein gerechtes Ergebnis aufgrund des Spielverlaufs.

Pachern weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Zehn Spiele ist es her, dass SV Pachern zuletzt eine Niederlage kassierte. Erfolgsgarant von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 32 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich SV Tillmitsch bisher geschlagen. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ist seit drei Spielen unbezwungen. Mit diesem Unentschieden verpasste SV Tillmitsch die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den zweiten Platz.

Am kommenden Freitag trifft Pachern auf SV Strass, SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch spielt tags darauf gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 2:2 (0:0)

95 Oliver Weitzer 2:2

92 Daniel Johannes Bernsteiner 1:2

73 Sven Dodlek 1:1

50 Atilla Okan Saro 1:0

Startformationen:

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda - Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler - Paul Jury, Bilal Hamzic, Kevin Masser, Atilla Okan Saro

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Aljaz Pungartnik - BEd David Immanuel Otter, Emir Dautovic, Denis Cekovski - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher - Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger , BA MA, Patrick Kinhamer

Text, Fotos und Videos: René Dretnik