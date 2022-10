Bozgo-Dreierpack: Tobelbad deklassiert den FC Gratkorn

Details Samstag, 15. Oktober 2022 12:44

SV Räder Nais Tobelbad kam gegen FC Raiffeisen Gratkorn zu einem klaren 6:2-Erfolg. Dass der erste Saisonsieg für die Elf von Heinz Thonhofer so hoch ausfallen würde, mit dem hat wohl vor dem Spiel niemand gerechnet.

Kliton Stavri Bozgo (hier noch im Dress vom USV Ragnitz) avancierte zum Elfmeterspezialisten - er verwertete zwei Strafstöße

Tobelbad führte nach 17 Minuten mit 3:0

Das Spiel begann für die Gäste aus Tobelbad völlig wunschgemäß. Nach einem Foul im Strafraum an Kliton Stavri Bozgo verwertete der gefoulte Spieler den Elfmeter gleich selbst und brachte SV Tobelbad in der sechsten Spielminute in Führung. Nur sieben Minuten später (13.) erhöhte Marcel Pusnik den Vorsprung des Gasts. Er zimmerte einen Freistoß genau ins Kreuzeck.

Durch ein sehr kurioses Eigentor von Adnan Devedzic verbesserte Tobelbad den Spielstand auf 3:0 für sich (17.). Der Gratkorner, der schon zuvor den Elfmeter verschuldet hatte, spielte einen Rückpass auf seinen Torhüter - er lief ihm allerdings entgegen - und so kullerte der Ball in aller Seelenruhe ins eigene Tor. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Pressl in der 26. Minute. Nach einer Flanke auf die zweite Torstange köpfte er den Ball gegen die Laufrichtung des Torhühters und verkürzte auf 3:1. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Adnan Devedzic hatte einen rabenschwarzen Tag

Für den nächsten Erfolgsmoment von SV Räder Nais Tobelbad sorgte Antonio Sladoja (49.). Nach einem Korner traf er per Kopf. In Minute 51 wurde Bozgo wieder im Sechzehner regelwidrig gelegt, wiederum war es Devedzic und der Stürmer verwertete auch den zweiten Strafstoß zum 5:1 markierte (69.). Patrick Lukacs verkürzte für FC Gratkorn später in der 80. Minute auf 2:5. Nach einer Freistoßflanke lauerte er an der zweiten Stange und drückte das Leder über die Linie.

In den Schlussminuten gelang Bozgo noch der schönste Treffer dieser Partie - nach einer Flanke von Adis Agic traf er bei Kopf und fixierte den 6:2 Endstand für den SV Räder Nais Tobelbad.

34 Gegentreffer musste FC Raiffeisen Gratkorn im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass FC Gratkorn in dieser Zeit nur einmal gewann.

Tobelbad freute sich über den ersten Saisonsieg

Mit drei Punkten im Gepäck verließ SV Räder Nais Tobelbad die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SV Tobelbad liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr und den zwischenzeitlich inferioren Torhüterleistungen, die sich bereits 31 Gegentreffer fing. In den letzten fünf Begegnungen holte Tobelbad insgesamt nur vier Zähler - die Kurve zeigt aber nach oben.

SV Räder Nais Tobelbad fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Gratkorn musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Raiffeisen Gratkorn insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

FC Gratkorn tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:00 Uhr, bei SU Rebenland an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt SV Tobelbad FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimme zum Spiel:

Heinz Thonhofer, Trainer Tobelbad:

"Wenn du zehn Runden keinen Sieg landest, spielt sich sehr viel im Kopf ab und man hinterfragt so einiges. Gegen Gratkorn hat der Spielverlauf für uns gesprochen, wir sind schnell in Führung gegangen, haben gleich noch eines draufgesetzt, das war wichtig. Nach diesem Sieg ist uns einiges an Last runtergefallen. Das erste Endspiel gegen einen unmittelbaren Gegner im Abstiegskampf haben wir erfolgreich absolviert, jetzt folgen noch zwei weitere!"

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV Räder Nais Tobelbad, 2:6 (1:3)

83 Kliton Stavri Bozgo 2:6

80 Patrik Lukacs 2:5

69 Kliton Stavri Bozgo 1:5

49 Antonio Sladoja 1:4

26 Michael Pressl 1:3

17 Eigentor durch Adnan Devedzic 0:3

13 Marcel Pusnik 0:2

6 Kliton Stavri Bozgo 0:1

Startformationen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Marin Romac, Louis-Christo Sallfeldner, Johannes Unegg, Lukas Zöschg, Mergim Krasniqi (K), Michael Pressl , BA, Leon Budimir, Adnan Devedzic, Amel Begic, Florian Madrutner, Florian Felix Maier

SV Räder Nais Tobelbad: Eldin Hodzic - Ensar Konjic (K), Daniel Grössing, Marvin Hasenrath - Amadej Ribic, Fortini Matumona, Antonio Sladoja, Marcel Pusnik, Adis Agic - Elijah Michael Primig, Kliton Stavri Bozgo

by ReD

Foto: Elisabeth Tappler