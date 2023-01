Gössendorfs Urlep im Interview: "Wollen weiter vorne mitspielen!"

Details Donnerstag, 05. Januar 2023 15:27

Der SV Gössendorf beendete die Hinrunde in der Oberliga Mitte-West auf dem fünften Tabellenplatz. 26 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Gössendorfern wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Jakob Urlep, einem Kicker der Gössendorfer. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Jakob Urlep: "Mit der Hinrunde können wir sehr zufrieden sein. Wir haben uns einen guten Tabellenplatz erarbeitet und viele Punkte gesammelt."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Jakob Urlep: "Höhepunkte gab es viele. Jeder Sieg war ein Höhepunkt für uns."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Jakob Urlep: "Der Winter im Verein war sehr turbulent. Es gibt einige strukturelle Veränderung im Verein. Es gibt einen neuen Vorstand, Sektionsleiter und Trainer. Ich möchte mich nochmals bei Max Pacher, mit dem ich viele Erfolge hatte und auch noch zusammen gespielt habe bedanken. Auch unser Trainer, Zoran Begic, verlässt den Verein, auch bei ihm badankt sich die Mannschaft für die tolle Zusammenarbeit. Unter ihm sind wir sehr erfolgreich gewesen."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

Jakob Urlep: "Nein. Wir wollen weiter vorne mitspielen."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Jakob Urlep: "Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Es haben noch einige Mannschaften gute Chancen."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Jakob Urlep: "Ja. Das Finale war zumindest ein positiver Aspekt dieser WM."