Pachern gewinnt auch Derby in Gössendorf und ist Vizemeister!

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:44

SV Gössendorf beendete die Saison mit einer 1:2-Niederlage gegen den SV Pachern. Die Überraschung blieb aus, sodass Gössendorf eine Niederlage kassierte. Auch im Hinspiel hatte Pachern das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt. Nunmehr erreichte der SV Pachern den zweiten Tabellenplatz, nachdem Tillmitsch in der letzten Runde den Meistertitel fixierte.

Weitere drei Punkte für den SV Pachern

Anel Hukic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SV Gössendorf über die Linie (7.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Heimteams in die Kabine. Wie schon öfter eimal in der Saison drehte das Team von Trainer Mario Innerhofer-Ambros das Spiel und gewann auch dieses Match.

Atilla Okan Saro war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Pachern (50.). In der 54. Minute erzielte Paul Jury das 2:1 für den Gast. Dies war dann das 15.Tor von Jury in dieser Saison.

In der 62. Minute zeigte der Schiedsrichter Stockreiter dem Gössendorfer Ralph Johann Smounig nach Foulspiel die Rote Karte. Eine gute Viertelstunde später war man dann aber wieder mit gleicher Spieleranzahl am Platz. Zehn gegen zehn lautete die Devise ab der 80. Minute, nachdem Christoph Fuchs von Pachern die Gelb-Rote Karte erhalten hatte.

Am Ende hieß es für den SV Pachern: drei weitere Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei SV Gössendorf im Derby und der Abschluss einer großartigen Saison für das Team, das wohl in dieser Spielzeit mehr als nur überraschte.

Das war die Saison für die beiden Teams

Gössendorf befindet sich mit 35 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Zum Saisonabschluss kommt man auf zehn Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Gössendorf alles andere als zufrieden sein. Zwei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz. Am Ende ging einfach ein wenig die Luft aus.

Pachern spielte eine sensationelle Saison und belohnte sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz. Damit dürfte SV Pachern in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Mit 56 geschossenen Toren gehört Pachern offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Mitte. Im gesamten Saisonverlauf holte SV Pachern 16 Siege und sechs Remis und musste nur drei Niederlagen hinnehmen. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen zu Buche, darunter auch der Auswärtssieg in Tillmitsch.

Vor einem Jahr war man in der Relegation 45 Minuten vor dem Abpfiff in der Unterliga. Am Ende schoss man Hitzendorf dann mit 5:1 aus dem Stadion und verblieb in der Oberliga. Kein einziges Heimspiel hat man seither verloren und ist nun Vizemeister, womit vor der Saison wohl niemand gerechnet hat.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Von der Abstiegsrelegation in die Unterliga - zum VIZEMEISTER in der Oberliga!

Männer, ich bin unendlich stolz Trainer so einer geilen Truppe zu sein! Das, was ihr Woche für Woche investiert und am Platz abgerufen habt, war einfach ÜBERRAGEND! Nächste Saison greifen wir erneut an! "

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – SV Pachern, 1:2 (1:0)

54 Paul Jury 1:2

50 Atilla Okan Saro 1:1

7 Anel Hukic 1:0

Aufstellungen: SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Martin Pöschl, Fabian Riegler, Dominik Degen - Ralph Johann Smounig, Stefan Rinner, Anel Hukic - Martin Kolb, Michael Pöschl



Ersatzspieler: Mladen Vasic, Liridon Tafolli, Alonso Auner, Fabian Fleck, Louca Tacheron, Raffael Horvath



Trainer: Daniel Hofer

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda - Philipp Kasch, Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler - Christoph Fuchs, Paul Jury, Atilla Okan Saro



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Felix Müller, Manuel Schaffer, Robin Friesenbichler, Florian Fladerer, Martin Ulmer



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

