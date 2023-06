Tillmitsch ist Meister - Panthers schaffen Durchmarsch in die Landesliga

Details Samstag, 10. Juni 2023 22:00

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch erfüllte die letzte Pflichtaufgabe und gewann gegen den ATUS Bärnbach mit 4:1. Der Aufsteiger spielte groß auf, Bärnbach mühte sich wacker - das Wunder blieb aber dennoch aus. Nach dem Aufstieg aus der Unterliga setzte sich der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch erneut die Meisterkrone auf und spielt nächstes Jahr in der Landesliga.

So feierte der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch den Meistertitel

Vom Anstoß zum Tor nach 12 Sekunden

Die 1:0 Führung für den Tabellenführer fiel bereits nach 12 Sekunden. Ein einstudierter Anstoßtrick - gesehen bei Paris Saint Germain - perfekt ausgeführt von Sven Dodlek und Dominik Hackinger brachte den gewünschten Erfolg. David Schloffer traf zum 1:0. (1.) Jetzt lief das Werkl bei den Heimischen, besser gesagt der Ball in den eigenen Reihen. Die Gäste waren in der Anfangsphase lediglich zum Zuschauen verdammt, konnten dem attraktiven Angriffsfußball nichts entgegen setzen.

In der elften Minute flankte Schloffer den Ball zu Paul Krizanac, der sich an der Strafraumgrenze befand - und der Mittelfeldspieler, bei dieser Begegnung als Linksverteidiger aufgestellt - zog volley ab und versenkte die Kugel im Netz zum 2:0. Die 500 Besucher waren jetzt aus dem Häuschen, die Stimmung war fantastisch. Jetzt wurden aber die Gäste ein wenig stärker und fanden besser in die Partie. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Pascal Leimisch mit einem Traumtor das 1:2 für ATUS Bärnbach (44.). Zu diesem Zeitpunkt ein nicht unverdienter Anschlusstreffer für die Bärnbacher. Somit wusste SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zur Pause eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Mit 16 Treffern krönte sich Dominik Hackinger so wie im Vorjahr zum Torschützenkönig der Liga

In Minute 47 tankte sich Yannik Koinegg auf der linken Seite durch und zauberte eine Flanke in die Box. Dort stand Dodlek, der den Ball mit Unterstützung des Bärnbachers Irlind Mehmeti über die Linie beförderte. Der SV Tillmitsch verbesserte den Spielstand auf 3:1 für sich (47.) und der langersehnte Meistertitel rückte immer näher. Als dann Dominik Hackinger mit dem 4:1 (57.) seine Panthers in ruhiges Fahrwasser brachte, war die Angelegenheit erledigt. Die Hausherren spulten die restliche Zeit mit viel Routine runter, Bärnbach wurde zwar noch zweimal gefährlich - letzten Endes stand aber der Heimsieg von Tillmitsch zu Buche und die Meister-Leibchen konnten endlich ausgeteilt werden.

Ehrenpräsident Franz Prasser und Kapitän Dominic Langbauer mit dem Meisterteller

Das neue Stadion in Tillmitsch wird am 1. Juli feierlich eröffnet

Nach dem Aufstieg der Tillmitscher Panther schafft die Elf von Trainer Bernd Windisch heuer den Durchmarsch und spielt nächstes Jahr in der Landesliga. Die Spiele werden dann bereits in der neuen Heimat des Klubs ausgetragen - der Neubau des Stadions ist vollzogen - die Nunner Arena wird am 1. Juli feierlich eröffnet. Der ATUS Bärnbach belegt in der Abschlusstabelle den neunten Rang - ein toller Erfolg für die junge Truppe, die von vielen vor der Saison als Abstiegskandidat gesehen wurden.

Stimme zum Spiel:

Markus Fröhlich, Obmann Tillmitsch:

"Wenn man sich als Vorstand einen Plan erstellt und dieser nach zwei Jahren aufgeht, ist das schon etwas ganz besonderes. Großer Dank nochmals an alle Unterstützer, Fans und dem Trainer-Team, unter der Leitung von Bernd Windisch, Co-Trainer Markus Heil und Tormanntrainer Andreas Möstl. Und natürlich auch an die Mannschaft, die sich einen Platz in meinem Herzen erspielt hat. Unseren drei verletzten Spielern möchte ich auf diesem Wege noch einmal gute Besserung und eine schnelle Genesung wünschen, damit sie uns in der neuen Saison auch zur Verfügung stehen werden. Wir haben uns den Meistertitel verdient, die Rückschläge während der Saison wurde von der Moral der Mannschaft ausgeglichen. Das war einer meiner schönsten Tage!"

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – ATUS Bärnbach, 4:1 (2:1)

57 Dominik Hackinger 4:1

47 Eigentor durch Irlind Mehmeti 3:1

44 Pascal Leimisch 2:1

11 Paul Krizanac 2:0

1 David Kevin Schloffer 1:0

Startaufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - Emir Dautovic, Aldo LLambi - Thomas Zündel, Sven Dodlek, Kenan Dzakovac, Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac , BA, David Kevin Schloffer - Dominik Hackinger , BA MA (K), Lukas Liebmann

Ersatzspieler: Aljaz Pungartnik, Dominic Andre Langbauer, Markus Hüttler, Gregor Stavbar, Yannick Koinegg

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Martin Scherz - Irlind Mehmeti, Elias Angelo Maier, David Raschl - Christian Edlinger, Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Pascal Leimisch, Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi

Ersatzspieler: Thomas Rieger, Sandro Krainz, Patrick Kiedl, Lukas Rabitsch, Lukas Starchl, Patrick Hausegger

Text und Fotos: René Dretnik

