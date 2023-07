Neues Trainerduo: Gössendorf holt Vidovic und Hofer

Details Freitag, 07. Juli 2023 11:15

Der SV Gössendorf verpflichtet einen neuen Trainer. Gerhard Vidovic wird den Verein in der kommenden Saison in der Oberliga Mitte betreuen. Er folgt auf Reini Pleyer - er wird neuer Trainer beim SV Steirerfleisch Wolfsberg. Dem neuen Coach steht Daniel Hofer zur Seite, der ja zuletzt als Spieler in Gössendorf aktiv war. Mit den beiden neuen Trainern soll der Gössendorfer Weg - der Einbau von eigenen Nachwuchsspielern in die Kampfmannschaft - weiter beschritten werden.

Gerhard Vidovic und Daniel Hofer zeichnen ab sofort für das Training beim SV Gössendorf verantwortlich

Vidovic bringt Regionalliga- und Landesligaerfahrung mit

Mit seiner erfolgreichen Trainerkarriere in der Landes- und Regionalliga unter anderem bei Allerheiligen, Mettersdorf und Liezen, bringt Vidovic eine Fülle an Erfahrung mit, die dem Verein neue Impulse verleihen soll. Der neue Trainer wird von Daniel Hofer unterstützt, der als ehemaliger Bundesligaprofi sein Wissen weiterhin gezielt einsetzen wird, um das junge Team optimal weiter zu entwickeln. Komplettiert wird das Trainerteam durch Reini Abler, der bereits seit 21 Jahren als Tormanncoach beim SV Gössendorf tätig ist.

Stimmen zum Trainerwechsel

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Ich bedanke mich bei Reini Pleyer für das letzte Jahr, er hat gute Arbeit geleistet. Mit Gerhard Vidovic und Daniel Hofer haben wir eine perfekte Mischung gefunden, um unsere Jungen weiterhin fit für den Meisterschaftsbetrieb zu machen und intensiv weiterzuentwickeln."

Gerhard Vidovic, Trainer Gössendorf:

"Es bereitet mir viel Freude mit jungen Spielern arbeiten zu können. Der Verein und die Mannschaft ist sehr motiviert - es macht mir großen Spaß ein Teil des Ganzen zu sein. Obwohl wir viele junge in der Mannschaft haben, wollen wir in der kommenden Saison vorne mitspielen."

by René Dretnik

Foto: SV Gössendorf

