Die steirischen Meister 2022/23: Oberliga Mitte: SV Tillmitsch

Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch auch die Oberliga Mitte als Meister beendet. Tillmitsch hat doppelten Grund zur Freude, denn in der Landesliga wird bereits im neuen Stadion gespielt, das kürzlich mit dem Spiel Sturm Graz gegen NK Mura vor 1.000 Besuchern eröffnet wurde. Der Aufsteiger will auch in der neuen Saison einen Platz im vorderen Drittel erreichen und hat sich deshalb auch mit einigen Hochkarätern verstärkt.

Zweiter Meistertitel in Folge für die Tillmitsch Panthers

Mit 56 Punkten aus 24 Spielen hat sich der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch die Meisterkrone in der Oberliga Mitte aufgesetzt. Mit einer Tordifferenz von + 39 (69:30) haben die Panthers auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Obwohl in der gesamten Saison nur zwei Niederlage zu Buche standen, machte es die Truppe von Coach Bernd Windisch bis zur letzten Runde spannend und fixierte erst ebenda den Titel. Auch der Torschützenkönig der Liga stammt aus den Reihen der Tillmitscher - Dominik Hackinger setzte sich zum zweiten Mal in Folge gegen seine Konkurrenten durch - 16mal netzte der gebürtige Oberösterreicher und nunmehriger Wahlsteirer ein.

Die Ziele für die Landesliga sind nicht so hochgesteckt wie in den Jahren zuvor - ein erneuter Meistertitel hat nicht die allerhöchste Priorität - ein Platz im vorderen Drittel ist das erklärte Saisonziel. Um sich aber in der Saison 2023/24 auch nicht vor der Konkurrenz verstecken zu müssen wurden einige prominente Neuzugänge nach Tillmitsch gelotst. Dies war aber auch den Abgängen geschuldet, denn einige Leistungsträger der vergangenen Jahre haben den Verein verlassen.

Filip Smoljan wechselt vom FC Gleisdorf 09 zum SV Tillmitsch

Aufgrund der schweren Verletzung von Stürmer Daniel Bernsteiner - der vermutlich den gesamten Herbst ausfallen wird - waren die Verantwortlichen gezwungen einen Stürmer zu holen. Mit der Verpflichtung von Filip Smoljan vom FC Gleisdorf ist es ihnen gelungen, eine wahre Transferbombe zu zünden, war er doch im vergangenen Jahr der erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft in der Regionalliga. Was er kann, hat er schon in den Vorbereitungsspielen bewiesen - er traf in jedem Spiel zumindestens einmal. Vom USV Mettersdorf wechseln Phillip Posch und Timotej Polanc zu den Panthers, Erich Baumann kommt vom SV Frauental, Markus Gröbacher vom USV Gabersdorf und Bostjan Bizjak vom SV Allerheiligen. Thomas Zündel, Dominik Hackinger, Markus Hüttler (St. Veit), Gregor Stavbar, Aljaz Pungartnik (Flavia) und Kenan Dzakovac (Gamlitz) ziehen von dannen.

Auch die Jugendarbeit steht bei Tillmitsch weiterhin im Fokus, derzeit kicken rund 90 Kinder bei den Young Panthers und es kommen laufend neue dazu. Gemeinsam mit dem SV Flavia Solva wurde eine KM II gebildet, die unter dem Namen Roman Panthers in der 1. Klasse West einsteigt. Hier soll der eigene Nachwuchs langsam an den Erwachsenenfußball herangeführt werden.

by René Dretnik

Fotos: Dretnik und Purgstaller

