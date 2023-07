Totaler Umbruch: Völlig neuer Kader beim FC Großklein

Details Sonntag, 23. Juli 2023 13:24

Nachdem der FC Diesel Kino Großklein in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt in der Oberliga Mitte parzelliert hat, bleibt nun kein Stein mehr auf dem anderen. Der bisherige Trainerstab samt sportlicher Leitung hat den Verein verlassen - als neuer Trainer kehrt Hannes Höller wieder an seine einstige Wirkungsstätte zurück. Der Kader wurde komplett umgekrempelt und auch im Vorstand könnte es noch einige weitere Neuerungen geben - die Finanzgebahren der letzten drei Jahre wurden von einem externen Kassenprüfer auditiert - das Ergebnis steht noch aus und wird in den nächsten Tagen präsentiert.

Bruno Friesenbichler verlässt den FC Großklein

Beim südsteirischen Traditionsverein bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Mannschaft wurde komplett verändert, das erfolgreiche Trainerduo Bruno Friesenbichler und Markus Koleric zog von dannen. Auch der sportliche Leiter Gernot Ritter verließ den Verein. Der neue Trainer bei Großklein ist kein Unbekannter - Hannes Höller ist wieder der Chef an der Seitenlinie bei den Großkleinern. Er soll die Mannschaft neu formen und stabilisieren, denn mit dem Abstieg will man in Großklein heuer nämlich nichts mehr zu tun haben.

Kadertechnisch hat mit sich beim ehemaligen Landesligisten völlig neu aufgestellt und den Kader wieder einmal komplett verjüngt. Hier gehts zu den Transfers...

Stimme aus Großklein:

Hannes Höller, Neo-Trainer Großklein:

"Das hat sich so ergeben. Der Obmann Florian Watz und ich haben bei einem Jugendspiel meines Sohnes ein wenig über Fußball philosophiert und sind dann weiter in Kontakt geblieben. Ich kenne den Verein, war bereits vor sechs Jahren dort aktiv. Für mich ist das jetzt Großklein 2.0. Der FC Großklein ist ein Traditionsverein, der sicher in andere Tabellenregionen gehört. Wir werden die neuen Spieler, die teilweise sehr jung sind, in die Mannschaft integrieren und eine schlagkräftige Truppe formen. Dieses ambitionierte Ziel braucht Geduld - aber die Jungs sind extrem willig - wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen alle an einem Strang ziehen um das Wir-Gefühl bei allen zu integrieren."

Florian Watz, Obmann-Großklein:

"Ich weiß nicht woher die Gerüchte stammen. Mich rufen täglich andere Vereine an und fragen mich ob der FC Großklein in Konkurs ist. Das stimmt nicht! Unsere Kassa ist in Ordnung, der Vorstand wurde bei der Mitgliederversammlung ordnungsgemäß entlastet. Es gibt auch im Vorstand keine Probleme, wir ziehen alle an einem Strang!"

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

