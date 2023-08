Kassler macht den Unterschied - SK Werndorf wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Samstag, 12. August 2023 14:14

Ein offener Schlagabtausch wurde den 200 Besuchern bei der Begegnung zwischen dem USV Gabersdorf und dem SK Werndorf geboten. Die beiden Kontrahenten lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

Gianluca Kassler war der Mann des Tages - er traf dreimal

Zur Pause führte Gabersdorf noch mit 2:0

Mit viel Schwung starteten die Heimischen in die Partie - die Elf von Wolfgang Zürngast verbuchte in den ersten Viertelstunde drei hochkarätige Möglichkeiten. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marco Luttenberger sein Team in der 27. Minute. Er verwertete einen Strafstoß. Nejc Jager beförderte das Leder zum 2:0 von Gabersdorf über die Linie (30.). Bei diesem Treffer half Werndorf-Goalie Thomas Maierhofer mit - er verschätzte sich ein wenig. Bis jetzt standen die Zeichen eigentlich auf Sieg für Gabersdorf. Doch ein Akteur hatte etwas dagegen: Gianluca Kassler ließ sich in der 35. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Werndorf. Zur Pause behielt USV Fliesen Klampfer Gabersdorf die Nase knapp vorn.

Wir haben Tore bekommen, wie eine Schülerligamannschaft! Wolfgang Zürngast, Gabersdorf-Trainer

Die zweite Hälfte lief noch nicht lange (52.), als Kassler mit dem 2:2 Ausgleich zur Stelle war. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Rückstand umgedreht: Andreas Fischer brachte SK Fliesen Garber Werndorf nach 65 Minuten die 3:2-Führung und stellte die Weichen auf Sieg. Der Torschütze setzte sich, kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, noch einmal in Szene und bekam die Ampelkarte zu sehen (89.). Da sich aber kurz zuvor Kassler mit seinem dritten Tagestreffer auszeichnete, wirkte sich die numerische Unterlegenheit nicht am Ergebnis aus. Mit dem 3:4 gelang Luttenberger zwar ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (90.).

Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, war USV Gabersdorf vor heimischer Kulisse mit 3:4 geschlagen.

Als Nächstes steht für Gabersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SV Gössendorf. SK Fliesen Garber Werndorf empfängt parallel ATUS Bärnbach.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf:

"Das war ein sehr enttäuschender Saisonstart. Wir haben aus unerklärlichen Gründen einen sicheren Vorsprung leichtfertig aus der Hand gegeben."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SK Fliesen Garber Werndorf, 3:4 (2:1)

90 Marco Luttenberger 3:4

87 Gianluca Kassler 2:4

65 Andreas Fischer 2:3

52 Gianluca Kassler 2:2

35 Gianluca Kassler 2:1

30 Nejc Jager 2:0

27 Marco Luttenberger 1:0

Aufstellungen:

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Dejan Kurbus, Paul Lechner - Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Jan Jammernegg, Matic Golob - Nejc Jager

Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Jure Tertinek, Konstantin Satzer, Jan Wolf, Lukas Neubauer, David Giegerl

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer, Nico Früstük - Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Christof Hamma - Gianluca Kassler

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Alexander Franz Kienleitner, Lukas Bauer, Rene Maierhofer, Pascal Gressler, Andreas Fischer

by René Dretnik

Foto: SK Werndorf/Macher

