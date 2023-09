Überraschung der Runde: FC Gratkorn zwingt SV Gleinstätten in die Knie

Details Samstag, 30. September 2023 19:46

Bei FC Raiffeisen Gratkorn gab es für SVU Tondach Gleinstätten nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:1. Gegen FC Gratkorn setzte es für SV Gleinstätten eine ungeahnte Pleite.

Kian Kadkhodaei sorgte für den Siegestreffer

Nach der einvernehmlichen Vertragsauflösung von Coach Reinhard Rottensteiner und dem FC Gratkorn feierte Peter Hegarty sein Debüt als Chef auf der Bank. Im ersten Spielabschnitt ging es munter hin und her - beide Teams kamen zu Chancen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Auch im zweiten Durchgang lief die Partie ähnlich, ein Favorit war nicht auszumachen, wobei Gleinstätten bei dieser Partie nicht so souverän wie sonst auftrat. Dank eines Treffers von Kian Kadkhodaei in der Schlussphase (86.) gelang es Gratkorn, die Führung einzufahren. Letzten Endes holte FC Raiffeisen Gratkorn gegen Gleinstätten drei Zähler und sorgte damit für eine große Überraschung

FC Gratkorn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Heimmannschaft im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Gratkorn derzeit auf dem Konto.

Gleinstätten bleibt Dritter

Trotz der Niederlage fiel SVU Tondach Gleinstätten in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Allerdings hat sich der Abstand zum Spitzenreiter auf vier Punkte erhöht. Die gute Bilanz von SV Gleinstätten hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Gleinstätten bisher fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. SVU Tondach Gleinstätten baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

FC Raiffeisen Gratkorn tritt am kommenden Freitag bei USV Hoome Mooskirchen an, SV Gleinstätten empfängt am selben Tag SK Fliesen Garber Werndorf.

Stimme zum Spiel:

Michael Herrmann, Trainer Gleinstätten:

"Der Sieg von Gratkorn geht voll in Ordnung."

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SVU Tondach Gleinstätten, 1:0 (0:0)

86 Kian Kadkhodaei 1:0

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Jonah Burgsteiner, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Stefan Moll, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Mag. Oliver Egger, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann, Adnan Devedzic



Ersatzspieler: Lan Vunderl, Florian Felix Maier, Japhet Leutchie, Justin Gjergji, Florian Madrutner, Samed Basoda



Trainer: Paul Hegarty

SVU Tondach Gleinstätten: Fabian Insupp - Mislav Maruna, Leon Koller, Matej Mijoc, Sebastian Zier (K) - Martin Maloca, Antonio Paunescu, Alessandro Paunescu - Tadej Zagar-Knez, Mag. Domagoj Beslic, Lukas Pichler



Ersatzspieler: Adrijan Sac, Uwayemi Emwenghare, Peter Puster, Destiny Afiangbosa Ekhae, Julian Lamprecht, Benedikt Sackl



Trainer: Michael Herrmann

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

