Pachern gewinnt hoch bei Rebenland - Jury trifft doppelt

SU Rebenland blieb gegen SV Pachern chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Pachern führte in der 1.Halbzeit, aber der Gast machte das Spiel

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pachern bereits in Front. Paul Jury markierte in der zweiten Minute die Führung per Kopf nach einem Freistoss. Nach neun Minuten traf der Gast den Pfosten. Der Gastgeber spielte nun stark auf. Rebenland glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Omulec beide Teams mit der knappen Führung für SV Pachern in die Kabinen.

Stangenschüsse der Gastgeber und ein deutliches 4:0 der Gäste

Kurz nach dem Wiederbeginn trafen die Gastgeber vor 200 Zuschauern dann zum zweiten Mal die Stange.

Jury schnürte mit seinem zweiten Treffer per Kopf einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.). Rebenland gab aber immer noch nicht auf, traf nochmal die Stange. Der eingewechselte Kevin Masser legte in der 80. Minute zum 3:0 nach einer tollen Einzelleistung für Pachern nach. Christoph Fuchs besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Gast (85.). Schließlich sprang für SV Pachern gegen SU Rebenland ein Dreier heraus.

So steht es um Rebenland und Pachern - so geht es nächste Woche weiter

Die Abstiegssorgen von Rebenland sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive der Gastgeber strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SU Rebenland bis jetzt erst 14 Treffer erzielte. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Rebenland alles andere als positiv.

Der Zu-null-Sieg lässt Pachern passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Pachern. SV Pachern ist seit drei Spielen unbezwungen. Man kommt in Form.

Am kommenden Donnerstag trifft SU Rebenland auf USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, Pachern spielt tags zuvor gegen SVU Tondach Gleinstätten.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer Pachern

"Ab dem 3:0 hatten wir es dann im Griff. Der Sieg war verdient, aber zu hoch. Wir haben wieder zu null gespielt, das gefällt mir. Nächste Woche spielen wir gegen Gleinstätten, da freue ich mich darauf. wir sind wieder vorne dran!"

SU Rebenland: Nik Sturm - Simon Sternad, Luka Vindis, Simon Weiland - Manuel Prisching, David Hrastnik (K), Martin Aldrian, Rudolf Martin Kraner, Pascal Jaunegg - Rok Koren, Sascha Pressnitz



Ersatzspieler: Kilian Marko, Manfred Ostermann, Tsogtbayar Batbayar, Roland Weber, Alexander Karl Strauß, Alexander Pachernik



Trainer: Michael Sammer-Wogg

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Marco Foda - Philipp Kasch, Dominik Tagger , BEd, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury, Manuel Sidar, Atilla Okan Saro



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Florian Fladerer, Hillary Chisom Umedi, Lukas Matasovic, Martin Ulmer, Kevin Masser



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SV Pachern, 0:4 (0:1)

85 Christoph Fuchs 0:4

80 Kevin Masser 0:3

52 Paul Jury 0:2

2 Paul Jury 0:1

