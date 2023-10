USV Mooskirchen stürzt Tabellenführer - 2:0 in Unterpremstätten

Details Samstag, 21. Oktober 2023 01:20

Mit der 0:2-Niederlage gegen USV Hoome Mooskirchen verlor SC PORR Unterpremstätten auch den Platz an der Sonne. Der Aufsteiger spielt trotzdem eine bärenstarke Saison in der Oberliga.

Keine Tore zur Pause - noch stand das Unentschieden

Die erste gute Aktion hatten die Gastgeber nach acht Minuten, der Gast konnte jedoch zum Eckball klären. Nach einer guten Viertelstunde hatte dann Raphael Rothschedl die Führung auf dem Fuß, konnte den Ball aber auch nicht im Tor unterbringen. Wenige Minuten später scheiterte Patrick Rupprecht mit einem Schuss an Gästekeeper David Lukas

Im ersten Durchgang tasteten sich somit die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen.

Nach 51 Minuten scheiterte Kristijan Zagorec aussichtsreich am Gästekeeper. Mooskirchen bekam nun Oberwasser.

Der eingewechselte Pascal Wallner brachte SC Unterpremstätten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 80. und 93. Minute vollstreckte. Das zweite Tor erzielte er nach einem feinen Solo - damit war der Deckel drauf - die Überraschung gelungen.

Auf Grund der zweiten Halbzeit hat Mooskirchen dieses Spiel verdient gewonnen. Rene Grafoner, Ticker-Reporter

Am Ende verbuchte USV Mooskirchen gegen den Tabellenführer die maximale Punkteausbeute.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit beeindruckenden 25 Treffern stellt Unterpremstätten den besten Angriff der Oberliga Mitte, jedoch kam dieser gegen USV Hoome Mooskirchen nicht voll zum Zug. In den letzten fünf Partien ließ SC PORR Unterpremstätten zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben. Trotzdem spielt der Aufsteiger eine tolle Saison.

Offensiv sticht USV Mooskirchen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 22 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Seit fünf Begegnungen haben die Gäste das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

USV Hoome Mooskirchen ist jetzt mit 23 Zählern punktgleich mit SC Unterpremstätten und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 22:10 auf dem zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Unterpremstätten tritt am Freitag, den 27.10.2023, um 19:00 Uhr, bei TuS Installationen Beranek Rein an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt USV Mooskirchen SV Strass.

Stimme zum Spiel

Walther Eccher - Trainer Mooskirchen

"Wir haben am Ende mehr Power gehabt, das bedeutete für uns die drei Punkte. Der Gastgeber spielt eine tolle Saison und wir konnten ihn besiegen! Für mich ist dieser Sieg am Ende verdient!"

Dirk Klinser - Sportlicher Leister SCU

"Wir haben es in diesem erwarteten Spitzenspiel leider verabsäumt unsere Tormöglichkeiten in der 1. Halbzeit zu nutzen. In der Zweiten Halbzeit bekam Mooskirchen, vor allem gegen Schluss, überhand und hat zurecht gewonnen."

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Nikolaus Steiner, Enis Pajalic, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Alhassan Ahmed, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Kristijan Zagorec



Ersatzspieler: Marco Daniel, Sandro Hofer, Jonathan Brosch, Felix Carstensen, Dominic Summer, Aleksander Domjanic



Trainer: Thomas Neuhold

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , Michael Paier, Jürgen Walch, Nico Scharler - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Almin Veladzic - Stefan Hackl (K), Sebastian Knaus



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Pascal Wallner, Julian Eccher, Richard Gössler, Lukas Dengg, Niclas Grinschgl



Trainer: Walther Eccher Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – USV Hoome Mooskirchen, 0:2 (0:0)

93 Pascal Wallner 0:2

80 Pascal Wallner 0:1

