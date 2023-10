TUS Rein überrollt Unterpremstätten mit 7:0

Details Freitag, 27. Oktober 2023 23:39

In der Oberliga Mitte stand ein spannendes Duell auf dem Programm, als der TuS Installationen Beranek Rein auf den SC PORR Unterpremstätten traf. Rein befindet sich im Mittelfeld der Tabelle, während Unterpremstätten bisher eine bemerkenswerte Saison als Aufsteiger spielt und zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung innehatte. Doch das Spiel nahm eine unerwarteten Verlauf, den wohl niemand vorhergesehen hatte. Trotz starker Regenfälle der letzten Tage fand das Spiel wie geplant statt, der Boden war tief. Am Ende gewann das Team von Trainer Zeiner mit 7:0.

Elfmeter für den Favoriten nach wenigen Minuten - Beer hält

Die Partie begann vielversprechend, und schon in der 9. Minute erhielt Unterpremstätten einen Elfmeter. Allerdings konnte der Rein-Torhüter Beer den Elfmeter von Summer parieren und die Führung blieb aus. Dann, in der 28. Minute, brachte Cosic einen Eckball für Rein herein, und Steinscherer erzielte ohne Bedrängnis das 1:0. Dieses Tor wurde von den Rein-Fans bejubelt, und die Heimmannschaft hatte die Führung übernommen.

In der 41.Minute erhöhte der Gastgeber auf 2:0. Daniel Krenn überspielte seinen Gegenspieler auf der linken Außenbahn, spiele einen Stanglpass halbhoch in die Mitte und Michael Stoimaier drücke den Ball mit Hilfe der Latte über die Linie.Kurz vor der Halbzeitpause stand es 2:0 für Rein, und die Fans waren gespannt auf die zweite Halbzeit. Beide Teams waren in der 1. Halbzeit auf Augenhöhe, jedoch traf Rein ins Tor, während der Gast seine Chancen vergab oder an Keeper Beer scheiterte.

In der zweiten Halbzeit wurde es brutal für die Neuhold - Truppe

Die zweite Halbzeit begann, und Unterpremstätten drängte auf den Anschlusstreffer. Doch es kam anders: In der 52. Minute erzielte Krenn ein weiteres Tor für Rein. Er lief an seinem Gegenspieler vorbei und traf hoch über Marco Daniel im Kasten hinweg ins Tor. Dieser Aktion folgte ein Tor von Valtingoier in der 60. Minute. Die Gastgeber führten bereits 4:0.

Die Tore hörten nicht auf: In der 62. Minute traf Stoimaier erneut für Rein. Der überragende Krenn lief mit den Ball auf der Flanke, sah Stoimaier und zirkelte den Ball butterweich auf dessen Kopf, keine Chance für Marco Daniel - gefolgt von einem weiteren Tor von Rauscher nach einer Einzelaktion in der 73. Minute. Das Spiel schien außer Kontrolle für Unterpremstätten zu geraten. Nun stand es 6:0.

In der 84. Minute erzielte Krenn sein zweites Tor des Spiels mit einer spektakulären Fersenaktion. Das Spiel endete schließlich mit einem überwältigenden 7:0-Sieg für Rein, und die Fans feierten ihre Mannschaft. Etwa 200 Besucher hatten trotz des unfreundlichen Wetters den Weg ins Stadion gefunden, um dieses bemerkenswerte Spiel zu verfolgen.

Unterpremstätten hatte sich wohl ein besseres Ergebnis erhofft, aber Rein dominierte die Partie spätestens ab dem dritten Tor und sicherte sich einen klaren Sieg. Dieses Spiel wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben und zeigt, dass im Fußball alles möglich ist.

Stimmen zum Spiel

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SCU

"Das 7:0 spiegelt definitiv nicht das Stärkenverhältnis dieses Abends wider. Erste Halbzeit waren wir klar besser und Rein hat die Tore gemacht. In der zweiten Hälfte ging dem Gastgeber dann nahezu jede Chance auf. Nichtsdestotrotz ist es ein rabenschwarzer Tag für den SCU. Wir wollen uns daheim gegen Gratkorn kommenden Freitag mit einer ordentlichen Vorstellung von unseren Fans für dieses Jahr verabschieden."

Marcelo Zeiner - Trainer Rein

„Eine auf allen Ebenen überragende Leistung der Mannschaft. Die ersten 15 Minuten hatte Unterpremstätten mehr Anteile, die Jungs haben sich aber sehr gut an den Gegner angepasst und speziell im Offensivspiel heute ein Feuerwerk abgebrannt, das an Variabilität kaum zu übertreffen ist.“

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Tadej Pirtovsek - Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Rauscher Paul, Florian Steinscherer - Philipp Gerhard Pachoinig, Daniel Krenn, Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Erwin Rinner, Christopher Jantscher, Tobias Glawogger, Valentin Strommer, Patrick Moisenbichler



Trainer: Marcelo Zeiner

SC PORR Unterpremstätten: Marco Daniel - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Stefan Kaier (K), Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Dominic Summer



Ersatzspieler: Cedric Ulrich, Nikolaus Steiner, Moritz Sakl, Felix Carstensen, Aleksander Domjanic, Elvis Skrbic



Trainer: Thomas Neuhold Liveticker zum Nachlesen Bericht Florian Kober

