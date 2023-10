Tabellenführer strauchelt: SV Frohnleiten bekommt von Werndorf einen Dämpfer

Details Samstag, 28. Oktober 2023 08:57

Wer hätte sich das gedacht? Der SK Werndorf behauptete sich mit einem 2:1-Sieg beim Tabellenführer SV MM Frohnleiten. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem Gast beugen mussten. Sollte Mooskirchen gegen Straß gewinnen, ist die Tabellenführung der Frohnleitner passé.

Gianluca Kassler setzte sich wieder in Szene und markierte das 0:2

Nach einer anfänglichen Sturm und Drangperiode der Hausherren brachte Thomas Heine den SK Werndorf in der zwölften Minute nach vorn. Gianluca Kassler setzte in Minute 23 noch eins drauf und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Das war sein 14. Saisontreffer, der Stürmer hält derzeit bei einem Torschnitt von 1,14 pro Spiel. Mit dem passablen 2:0 Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es in die Kabinen.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff der Begegnung verkürzte Marc Wagner auf 1:2 (51.). Die Partie wurde jetzt noch einmal richtig heiß. Obwohl SK Werndorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Frohnleiten zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Frohnleiten hat in den letzten fünf Spielen nur sieben Punkte geholt

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV MM Frohnleiten 24 Zähler zu Buche. In den letzten fünf Partien ließ SV Frohnleiten zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Die Werndorfer Offensive trifft gerne ins gegnerische Tor. Insgesamt 24mal hat die Elf von Christoph Maurer bereits zugeschlagen. Die drei Punkte brachten SK Fliesen Garber Werndorf in der Tabelle voran. SK Werndorf liegt nun auf Rang sieben. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Werndorf derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SK Fliesen Garber Werndorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Frohnleiten tritt am kommenden Freitag bei SV Gössendorf an, SK Werndorf empfängt am selben Tag SV Pachern.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir sind gestern aufgetreten wie ein Absteiger und nicht wie ein Tabellenführer. Wir waren sehr fehleranfällig, viele Abspielfehler, Ballfehler etc."

Helmut Krebs, Obmann-Stellvertreter Werndorf:

"Bei diesem Spiel sprach eigentlich alles für den Tabellenführer, aber oft kommt es anders als man denkt. Nach der ersten Angriffswelle der Hausherren, konnte unsere Mannschaft das Spiel auf seine Seite ziehen und ging verdient in Führung. Eine geschlossene Mannschaftsleistung brachte uns auch die verdiente 2:0 Führung. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 brachte dies wieder ein wenig Brisanz in das Spiel. Wir nutzen leider nicht die hochkarätigen Chancen um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Gratulation an die Mannschaft und dem gesamten Betreuerteam. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, und dies macht die heurige Oberliga so spannend."

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – SK Fliesen Garber Werndorf, 1:2 (0:2)

51 Marc Wagner 1:2

23 Gianluca Kassler 0:2

12 Thomas Heine 0:1

SV MM Frohnleiten: Wolfgang Stadler - Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Anto Culap, Lukas Derler - Sebastian Lukas, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Bono Vucic, Noah Friedl - Marc Wagner



Ersatzspieler: Dominik Egger, Niclas Gogg, Dominik Traxler, Nazareno Leonel Prügger, Matteo Kraxner, Rene Tippl



Trainer: Patrick Wolf

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Stefan Sperdin, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch - Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Mario Fina, Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Sebastian Kropf, Andreas Bauer, Andreas Fischer, Nico Früstük, Abdullah Yavuzer



Trainer: Christoph Maurer

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher

