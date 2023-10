Gössendorf zurück in der Spur: Mit "Hintis" Fernunterstützung gewinnt die Hofer-Elf in Gratkorn

Details Samstag, 28. Oktober 2023 12:18

Lediglich ein Tor machte den Unterschied bei der Partie zwischen dem FC Gratkorn und dem SV Gössendorf aus. Die Hausherren mussten sich mit 2:1 geschlagen geben. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Die jungen Gössendorfer Truppe feiert einen Auswärtssieg

Der SV Gössendorf ging vor 90 Zuschauern in Führung. David Ruchti war es, der in der 21. Minute zur Stelle war. Nach einem Stanglpass in den Sechzehner netzte der Stürmer eiskalt ein. Die Gäste wurden jetzt immer stärker und erarbeiteten sich noch weitere Möglichkeiten. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte der Gast das 2:0 (41.). David Slavec netzte aus rund 22 Metern mit einem flachen Schuss ins rechte untere Eck ein. Unmittelbar danach ging ein Schuss der Heimischen nur knapp übers Tor - so blieb der Spielstand bis zum Pausenpfiff des Unparteiischen Gerald Mock unverändert.

Im zweiten Durchgang starteten die Heimischen wie die Feuerwehr: In Minute 47 ging ein Distanzschuss nur knapp übers Tor und in der 55. Minute wurde auch eine ganz dicke Chance nicht sauber zu Ende gespielt. In Minute 66 herrschte kurz Aufruhr - ein vermeintlicher Elfmeter für Gratkorn wurde nicht gegeben. Die Hausherren warfen jetzt noch einmal alles nach vorne und kamen in Minute 77. zum Erfolg. Michael Pressl brachte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze den Ball im Netz von Gössendorf unter. Obwohl dem SV Gössendorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Gratkorn zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Das wars mit dem letzten Heimspiel des Jahres - Schlusspfiff hier in Gratkorn! Nach einer hektischen zweiten Halbzeit bringen die Gäste den Sieg über die Zeit! Durch das 1:2 kam Gratkorn noch mal ran, hatte sogar möglichkeiten auf den Ausgleich aber dieser wollte nicht gelingen! Wir, das VAR Team Hinkebein verabschieden uns hiermit, wünschen der Eliterunde alles gute (wir haben euch heute vermisst) - Schen Daumpf! FC Hinkebein, Ticker-Reporter

Martin Hinteregger war via Ligaportal-Liveticker dabei und hielt dem SV Gössendorf die Daumen - das JAZ Gössendorf befindet sich derzeit mit 50 Kindern auf Trainingslager in Kärnten

Gratkorn hat Probleme in der Defensive

FC Raiffeisen Gratkorn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel das Heimteam in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 29 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Gratkorn in dieser Saison. Gratkorn musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Raiffeisen Gratkorn insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von FC Gratkorn bleibt angespannt. Gegen Gössendorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei Punkte brachten für SV Gössendorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Gössendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. SV Gössendorf verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Am nächsten Freitag reist Gratkorn zu SC PORR Unterpremstätten, zeitgleich empfängt Gössendorf SV MM Frohnleiten.

Stimmen zum Spiel:

Paul Hegarty, Trainer Gratkorn:

"Wir sind langsam in die Partie gestartet, haben zuerst nicht so gut gespielt, wie wir es können. In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar besser, haben aber unsere vielen Torchancen nicht nützen können."

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Heute konnte sich unser junges Team endlich wieder mal für ihren Aufwand mit einem Sieg belohnen. Wir sind gerade mit über 50 Kids von unserm JAZ in Kärnten auf Trainingslager und kein geringerer als Europa League Sieger Martin Hinteregger unterstütze uns heute. Am Abend haben wir über den Ligaportal-Liveticker dann alle unseren Jungs die Daumen gedrückt."

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV Gössendorf, 1:2 (0:2)

77 Michael Pressl 1:2

41 David Julian Slavec 0:2

21 David Ruchti 0:1

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Patrik Lukacs , BSc, Stefan Moll, Florian Felix Maier, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Japhet Leutchie, Florian Madrutner, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Kevin Friedl, Daniel Druckeschitz, Justin Gjergji, Aldin Husetovic, Samed Basoda, Veron Buqa



Trainer: Paul Hegarty

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Felix Nöhrer, Mag. Stefan Pöhler, Amer Habibovic, Niklas Stalzer, Fabian Fleck, Dominik Degen, David Julian Slavec, BSc David Ruchti, Stefan Alexander Marinoiu, Julian Selmeister



Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Elias Pötsch, Martin Kolb, Sandro Wolf, Fabian Riegler, Anel Hukic



Trainer: Daniel Hofer

by René Dretnik

Foto: Alexander Köhler

