In Geberlaune: Mooskirchen erteilt Strass eine Lehrstunde und erobert die Tabellenführung

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 11:42

Schwere Zeiten für den SV Straß: Nach der 0:8 Klatsche gegen Hengsberg im Steirercup (Bericht) schlittert die Dzinic-Elf gegen den USV Mooskirchen in das nächste Debakel. Am Ende stand es nämlich 7:0 für die Gastgeber. Des einen Freud - des anderen Leid: Während Mooskirchen die Tabellenführung übernimmt, behält der SV Strass weiterhin die rote Laterne.

Der USV Mooskirchen feiert einen Kantersieg und lacht jetzt von der Tabellenspitze

Zur Halbzeit war die Messe bereits gelesen

Die 400 Besucher wurden vom Start weg mit Chancen und Toren verwöhnt - allerdings nur von den Gastgebern. Für das erste Tor sorgte Raphael Rothschedl. In der 14. Minute traf der Spieler des Spitzenreiters ins Schwarze. Pascal Wallner trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte USV Mooskirchen auf 3:0 (36.). Almin Veladzic (43.) und Wallner (44.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von USV Hoome Mooskirchen. USV Mooskirchen dominierte SV Strass in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte den Gästen gleich einen katastrophalen Rückstand ein.

Im zweiten Durchgang schaltete der frischgebackene Tabellenprimus einen Gang zurück - es reichte aber allemal noch zu zwei Toren. Niclas Grinschgl (66.) und Lukas Dengg (67.) brachten USV Hoome Mooskirchen mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Spielende fuhr USV Hoome Mooskirchen einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Strass klar, dass gegen USV Mooskirchen heute kein Kraut gewachsen war.

Nachdem USV Mooskirchen hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist USV Hoome Mooskirchen weiter im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga. Wer USV Mooskirchen besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zehn Gegentreffer kassierte USV Hoome Mooskirchen. USV Mooskirchen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Strass muss sich im Winter was einfallen lassen - das Abstiegsgespenst schwebt über dem Traditionsverein im Süden

Mit lediglich sieben Zählern aus zwölf Partien steht SV Strass auf dem Abstiegsplatz. Mit nur zehn Treffern stellt Strass den harmlosesten Angriff der Oberliga Mitte. SV Strass musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Strass insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Not von SV Strass wird immer größer. Gegen USV Hoome Mooskirchen verlor Strass bereits das sechste Ligaspiel am Stück. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, USV Mooskirchen zu besiegen.

Am kommenden Samstag tritt USV Hoome Mooskirchen bei FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein an, während SV Strass einen Tag später TuS Installationen Beranek Rein empfängt.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Eine überragende Mannschaftsleistung bringt uns zur Tabellenführung und die wollen wir nicht mehr hergeben!"

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – SV Strass, 7:0 (5:0)

67 Lukas Dengg 7:0

66 Niclas Grinschgl 6:0

44 Pascal Wallner 5:0

43 Almin Veladzic 4:0

36 Juergen Walch 3:0

17 Pascal Wallner 2:0

14 Raphael Rothschedl 1:0

by René Dretnik

Foto: USV Mooskirchen

