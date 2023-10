Der nächste bitte: Gabersdorf serviert auch Rebenland ab

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 15:32

Der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf entpuppt sich als Derby-Serien-Sieger in der Oberliga Mitte. Nach Siegen gegen den FC Großklein und dem SV Straß musste jetzt auch die SU Rebenland daran glauben. Mit einer beachtlichen Tordifferenz von 12:0 aus den drei Derbys bewiesen die Gabersdorfer einmal mehr ihre Vormachtstellung im Revier. Die junge Truppe von Coach Wolfgang Zürngast spielte auch am vergangenen Mittwoch ganz groß auf wies dem Gegner mit einem 5:0 Heimerfolg in die Schranken.

Die Zürngast-Elf lehrt den Leibnitzer Vereinen das Fürchten und holt den dritten Derbysieg en suite

Gutes Spiel - attraktives Derby

Das ersehnte Duell zwischen dem USV Gabersdorf und der SU Rebenland in der 12. Runde der Oberliga Mitte West entpuppte sich als ein Spiel voller Spannung und Torraumszenen. Die Zuschauer waren gespannt auf ein aufregendes Match und wurden in der ersten Halbzeit nicht enttäuscht. Die erste tolle Chance war auf Seiten der Gastgeber vorzufinden - Lukas Neubauer scheiterte an Rebenland-Goalie Nik Sturm. Im Gegenzug brannte es dann gleich einmal lichterloh im Strafraum der Gabersdorfer - Schlussmann Andreas Steirer holte den Ball vom angreifenden Stürmer Rok Koren von den Beinen.

In Minute 24 wurde Dejan Kurbus im Strafraum gelegt - der Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter. Minas Koren legte sich den Ball zurecht, hatte die Rechnung aber ohne Sturm gemacht - er erriet die Ecke und hielt den Penalty. In Minute 27 schickte Markus Schuster Koren in die Tiefe und der Stürmer traf zum 1:0 für den USV Gabersdorf. Die erste Halbzeit war noch nicht zu Ende, als Koren mit seinem zweiten Tagestreffer den Vorsprung auf 2:0 erhöhte (45+1) und die Heimelf ins sichere Fahrwasser brachte. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Minas Koren steuerte drei Treffer bei und wurde zum man of the match gewählt

Im zweiten Durchgang steigerte sich die Begeisterung der Zuschauer, da die Heimmannschaft mit ihrer Kreativität das Spiel dominierte. In Minute 58 spielte Philipp Federer einen tiefen Pass genau in den Lauf von Koren und der Stürmer bewies seine Klasse, indem er den Ball über den Goalkeeper hob und auf 3:0 erhöhte. Gabersdorf spielte sich jetzt in einen Flow und produzierte noch einige gute Möglichkeiten. Kurz vor Spielende schlug die Offensive dann noch zweimal zu: Zuerst traf Matic Golob zum 4:0 (89.) und gleich darauf (90.) fixierte Dejan Kurbus den 5:0 Endstand.

Die herausragende Leistung von Gabersdorf wird den 350 Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben. Mit diesem Sieg konnte sich Gabersdorf weiter von den Gästen absetzen und belegt nun mit 22 Punkten den 4. Platz in der Tabelle. Rebenland hingegen findet sich nach dieser Partie auf dem 12. Platz wieder. Zum Ausklang der Herbstmeisterschaft empfängt die SU Rebenland den direkten Konkurrenten ATUS Bärnbach am 3. November um 14 Uhr. Der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf reist am 4. November um 14 Uhr nach Gleinstätten und will dort Geschichte schreiben und den fünften Derbysieg in Folge holen.

Matic Golob bot eine tolle Partie und traf zum 4:0

Stimme zum Spiel:

Thomas Luttenberger, sportlicher Leiter Gabersdorf:

"Wir sind derzeit gut in Form. Wir stehen hinten kompakt bekommen keine Gegentreffer und vorne sind wir immer für Tore gut. Gegen Gleinstätten wollen wir unsere Serie aufrechterhalten und vorne dabei bleiben."

USV FLIESEN KLAMPFER GABERSDORF - SPORTUNION REBENLAND 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0, 2:0 und 3:0 (26., 45+1., 57. Koren), 4:0 (89. Golob), 5:0 (90. Kurbus)

Dorner Bau Arena; Gabersdorf; 350 Besucher; Ziberi - Mujacic - Steuber

Liveticker Gabersdorf - Rebenland

Startaufstellungen:

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Matic Golob - Minas Koren SU Rebenland: Nik Sturm - Simon Sternad, Luka Vindis, Manfred Ostermann, Simon Weiland, Raphael Hassmann - Manuel Prisching, David Hrastnik (K), Martin Aldrian - Rok Koren, Roland Weber by René Dretnik Fotos: Karl Ritter

