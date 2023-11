Pachern holt in Werndorf auf tiefem Boden drei Punkte

Details Samstag, 04. November 2023 21:00

Gegen Pachern holte sich Werndorf eine Niederlage ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der SV Pachern heißen als Favorit ins Spiel gehen würde. Das Ergebnis nach 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Werndorf wehrte sich jedoch tapfer und kam zwischendurch auch zum Ausgleich.

Der SV Pachern beendet die Herbstsaison mit einem Auswärtssieg in Werndorf

Chancenarme 1. Halbzeit und ein tiefer Boden

Auch in Werndorf war der Rasen tief - das Wetter der letzten Tage hatte auch bei diesem Spiel seinen Tribut gefordert. Beide Teams mühten sich trotzdem ein schönes Spiel aufs Feld zu bringen. Pachern kämpfte sich immer wieder in Richtung Strafraum, jedoch stand die Werndorfer Abwehr stabil und bremste die Versuche regelmäßig im letzten Drittel des Spielfelds.

Es gab relativ wenige Chancen auf beiden Seiten. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Kasch trifft nach 55 Minuten und Werndorf gleicht schnell aus

Für das erste Tor sorgte Philipp Kasch. In der 55. Minute traf der Spieler mit einem Freistoss via Innenstange für den SV Pachern ins Schwarze. Die Gäste feierten gedanklich noch dieses Erfolgserlebnis, als Alexander Kienleitner für den Ausgleich sorgte (60.). Der Werndorfer sorgte für den umjubelten Treffer nach einem Eckball vor 350 Zuschauern.

Beide Mannschaften kamen nun zu guten Gelegenheiten - Pripfl im Tor musste zwei Mal für Pachern retten als Werndorf die Möglichkeiten hatte um in Führung zu gehen.

In der 77. Minute brachte Michael Wernig den Ball nach einem Eckball im Netz von SK Fliesen Garber Werndorf unter. Vorausgegangen war eine Abwehraktion nach einem Freistoss nach Handspiel.

Für das 3:1 von Pachern zeichnete Paul Jury verantwortlich (80.). Nach einer Flanke schloss der Torschütze sicher zum Endstand ab. Für die Heimmannschaft wäre in diesem Spiel mehr möglich gewesen. Nun holte die Innerhofer-Ambros Truppe die drei Punkte. Am Schluss siegte SV Pachern gegen SK Werndorf und beendete die Herbstrunde mit einem Auswärtssieg.

So steht es um Werndorf und Pachern - jetzt geht es in die Winterpause

Mit sechs Siegen weist die Bilanz von Werndorf genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Der Gastgeber baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Pachern befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

SV Pachern setzte sich mit diesem Sieg von SK Fliesen Garber Werndorf ab und nimmt nun mit 24 Punkten den dritten Rang ein, während SK Werndorf weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt Werndorf dann im nächsten Spiel USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, während Pachern am gleichen Tag bei SV Gössendorf antritt.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer Pachern

"Wir haben die Hinrunde positiv abgeschlossen, wir haben 24 Punkte. Wir sind vorne mit dabei und haben jetzt einmal Pause. Im Frühjahr greifen wir dann voll an!"

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Stefan Sperdin, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch - Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Mario Fina, Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Pascal Gressler, Sebastian Kropf, Andreas Bauer, Andreas Fischer, Nico Früstük, Abdullah Yavuzer



Trainer: Christoph Maurer

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Michael Wernig (K), Peter Schmidjell, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Philipp Kasch, Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Felix Müller, Bilal Hamzic, Manuel Sidar, Martin Ulmer, Kevin Masser



Trainer: Kevin Friesenbichler Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Pachern, 1:3 (0:0)

80 Paul Jury 1:3

77 Michael Wernig 1:2

60 Alexander Franz Kienleitner 1:1

55 Philipp Kasch 0:1

