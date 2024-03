Überraschung: Rebenland gewinnt gegen Herbstmeister Mooskirchen

Details Mittwoch, 13. März 2024 19:11

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte USV Hoome Mooskirchen gegen SU Rebenland kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 0:2-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Rebenland wuchs über sich hinaus und fügte USV Mooskirchen eine Pleite zu.

Das Trainingslager in Porec trägt Früchte: Die Abwehr steht sicher und vorne geht die Post ab

Rebenland bot eine großartige Leistung

Von Beginn an hatten die Hausherren den Herbstmeister gut im Griff, hatten gegen das gefürchtete Mooskirchner Pressing ein adäquates Mittel parat und konnten den Ball hinten einfach so ohne Stress rausspielen. Bereits in der 9. Minute kamen die Gastgeber zur ersten guten Möglichkeit. Nach einem Lochpass von Luka Vindis schnappte sich Rudolf Kraner die Kugel uns sprintete alleine vors Tor. Goalkeeper David Lukas machte sich aber groß und parierte diese Möglichkeit.

In der 15. Minute zog sich Pascal Jaunegg einen Muskelfaserriss zu und musste ausgewechselt werden - für ihn kam Martin Aldrian. Rebenland produzierte noch weitere gute Torchancen. David Hrastnik scheiterte nach einem Eckball und auch Kraner brachte das Spielgerät nicht im Gehäuse unter.

Der gegnerische Strafraum war für Mooskirchen in weiter Ferne

Kurz vor dem Pausenpfiff (44.) zauberte Zan Horvat einen Freistoß aus spitzem Winkel in die lange Kreuzecke und verzückte die 250 Fans mit diesem Traumtor. Mit der knappen Führung für Rebenland ging es in die Kabinen.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn dribbelte Horvat an der Kornerfahne zwei Gegenspieler aus und flankte zur kurzen Ecke. Der Mooskirchner Keeper versuchte gemeinsam mit einem Verteidiger den Ball zu klären - sie scheiterten und Aldrian staubte aus elf Metern ins leere Tor ab (49.).

In Minute 68 kam es zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen Aldrian und dem Mooskirchner Richard Gössler - der erst in Minute 15 eingewechselte Rebenländer musste das Spielfeld verletzungsbedingt wieder verlassen. Rebenland verwaltete das Spiel bis zum Ende sehr geschickt und da es Mooskirchen nicht schaffte, in 90 Minuten einmal in die gegnerische Box vorzudringen, reklamierten die Heimischen schließlich einen 2:0 Heimsieg für sich.

So steht es um die Teams

Die Abwehrmisere bei Rebenland scheint ein Ende zu haben - im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten SU Rebenland in der Tabelle voran. Rebenland liegt nun auf Rang zehn. SU Rebenland verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Trotz der Niederlage bleibt USV Mooskirchen weiterhin am ersten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Hoome Mooskirchen bisher neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am Freitag in einer Woche reist Rebenland zu TuS Installationen Beranek Rein, zeitgleich empfängt USV Mooskirchen SVU Tondach Gleinstätten.

Statements:

Christian Stibler, Obmann Rebenland:

"Nach den letzten drei Wochen der Vorbereitungszeit wussten wir von unseren spielerischen Möglichkeiten. Wir haben uns deshalb gegen den Herbstmeister und Tabellenführer etwas ausgerechnet. Dass es dann im Endeffekt ein hochverdienter und zu jeder Zeit ungefährdeter Heimsieg wurde, ist trotzdem auch für uns eine positive Überraschung und deshalb umso schöner. Trotzdem müssen wir von Spiel zu Spiel schauen und unsere Leistung Woche für Woche abrufen. Wir dürfen jetzt nicht glauben, dass die nächsten Spiele ein Selbstläufer werden."

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Gratulation an Rebenland, der Gegner hat ein sehr gutes Spiel gemacht. In der Höhe auch verdient gewonnen. Wir waren inferior und werden nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – USV Hoome Mooskirchen, 2:0 (1:0)

49 Martin Aldrian 2:0

44 Zan Horvat 1:0

Aufstellungen:

SU Rebenland: Aljaz Pungartnik - Simon Sternad, Luka Vindis, Pascal Jaunegg - Manuel Prisching, David Hrastnik (K), Tsogtbayar Batbayar, Rudolf Martin Kraner - Zan Horvat, Rok Koren, Nejc Gabrsek



Ersatzspieler: Dejan Forneci, Martin Aldrian, Sascha Pressnitz, Roland Weber, Blaz Kocijan, Alexander Pachernik



Trainer: Michael Sammer-Wogg

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas (K) - Wolfgang Taucher, Jürgen Walch, Nico Scharler - Philipp Weinhandl, Raphael Rothschedl, Richard Gössler, Stefan Werner Fleischhacker, Almin Veladzic - Pascal Wallner, Sebastian Knaus



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Daniel Resch, Julian Eccher, Dominik Hartner, Lukas Dengg, Niclas Grinschgl



Trainer: Walther Eccher , BEd by René Dretnik Fotos: SU Rebenland/privat

