Gössendorf-Sportvorstand Winkler nach der Niederlage gegen Gabersdorf: "Diese Leistung ist inakzeptabel und wird so nicht toleriert."

Details Freitag, 22. März 2024 22:02

In einem hart umkämpften Spiel behielt der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf knapp die Oberhand gegen den SV Gössendorf und sicherte sich einen wichtigen 1:0-Sieg.

Viele Torchancen aber nur ein Treffer

Schon in der 6. Minute hatte Gabersdorf die erste große Chance, den Führungstreffer zu erzielen, doch der Torhüter der Gäste, Manuel Köhler, bewies mit einem guten Reflex seine Klasse und verhinderte den Rückstand. Dennoch ließ Gabersdorf nicht locker und belohnte sich in der 18. Minute: Nach einem Ballverlust der Gäste in der Vorwärtsbewegung schloss Koren unhaltbar ins Eck ab und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Das Spieltempo von Gössendorf war zu langsam, um die kompakte Abwehr der Heimelf ernsthaft in Gefahr zu bringen. In der zweiten Halbzeit startete Gabersdorf erneut stark und hatte die ersten Chancen, doch der Gästetorwart konnte einen weiteren Rückstand verhindern.

In der 65. Minute verhinderte Köhler erneut eine höhere Führung für Gabersdorf. Die Heimelf wirkte nun stärker und drängte auf weitere Tore, während die Gäste verstärkt auf den Ausgleich drückten. Trotz ihres Bemühens gelang es Gössendorf jedoch nicht, wirklich zählbare Chancen herauszuspielen.

Torhüter Manuel Köhler verhinderte eine höhere Niederlage

Am Ende behielt Gabersdorf knapp die Oberhand und sicherte sich die drei Punkte. Der SV Gössendorf wird sich nun darauf konzentrieren müssen, sein Spieltempo zu erhöhen und effektiver im Angriff zu werden, um in Zukunft erfolgreicher zu sein.

Dieser Sieg stärkt den USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in der Tabelle und gibt ihnen Rückenwind für die kommenden Spiele.

USV Gabersdorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Mit 35 geschossenen Toren gehört Gabersdorf offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Mitte. Nur zweimal gab sich USV Fliesen Klampfer Gabersdorf bisher geschlagen. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der USV Gabersdorf ungeschlagen ist.

Trotz der Schlappe behält SV Gössendorf den neunten Tabellenplatz bei. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Für Gössendorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am nächsten Freitag reist Gabersdorf zu SV MM Frohnleiten, zeitgleich empfängt SV Gössendorf ATUS Bärnbach.

Stimmen zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer Gabersdorf:

"Wir hätten es früher entscheiden müssen. Wir hatten einige Top-Chancen. Die Leistung war hervorragend. Wir haben keine einzige Torchance zugelassen und sind mit dem Saisonstart sehr zufrieden!"

Georg Winkler, Sportvorstand Gössendorf:

"Wir können uns heute beim Torhüter bedanken, dass wir nicht höher verloren haben. Zwei Spieler, die sich den Hintern aufreissen sind zuwenig. Diese Leistung ist inakzeptabel und wird so nicht toleriert."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SV Gössendorf, 1:0 (1:0)

18 Minas Koren 1:0

Aufstellungen:

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus, Paul Lechner - Jure Tertinek, Philipp Federer, Markus Schuster, Jan Jammernegg, Matic Golob - Minas Koren



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Florian Atschko, Dominik Giegerl, Konstantin Satzer, Daniel Klampfer



Trainer: Mag. Jochen Zadravec

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Marko Stojadinovic, Stefan Pöhler, Amer Habibovic, Marco Langer, David Julian Slavec, David Ruchti, Julian Selmeister, Stefan Rinner, Sascha-Martin Fischl, Anel Hukic



Ersatzspieler: Mladen Vasic, Felix Nöhrer, Martin Kolb, Philipp Economou, Fabian Fleck, Sandro Wolf



Trainer: Daniel Hofer

by ReD

Foto: SV Gössendorf/Köhler

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.