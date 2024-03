Nach Sieg über Gleinstätten: USV Mooskirchen holt sich die Tabellenführung zurück

Details Samstag, 23. März 2024 08:22

Gegen USV Hoome Mooskirchen holte sich SVU Tondach Gleinstätten eine 0:2-Schlappe ab. Auf dem Papier ging USV Mooskirchen als Favorit ins Spiel gegen SV Gleinstätten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der USV Mooskirchen lacht wieder von der Tabellenspitze

Louis-Christo Sallfeldner brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Nach einem Solo von der Mittellinie versenkte er die Kugel im Kasten. Obwohl die Gäste sehr bemüht waren, schafften sie es nicht gefährliche Möglichkeiten zu produzieren. Mit einem Tor Vorsprung für USV Hoome Mooskirchen ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Kurz vor Ultimo war noch Pascal Wallner zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Heimteams verantwortlich (84.). In der Nachspielzeit rettete Mooskirchen-Keeper David Lukas bei einem Freistoß der Auswärtigen. Das war es dann auch schon gewesen. Letzten Endes holte USV Mooskirchen gegen Gleinstätten drei Zähler.

So steht es um die Teams

USV Hoome Mooskirchen ist nach dem Erfolg gegen SVU Tondach Gleinstätten neuer Primus der Oberliga Mitte. Wer USV Mooskirchen besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte USV Hoome Mooskirchen. USV Mooskirchen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte USV Hoome Mooskirchen zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. USV Mooskirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Trotz der Niederlage belegt SV Gleinstätten weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Gleinstätten ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

USV Hoome Mooskirchen stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SK Fliesen Garber Werndorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SVU Tondach Gleinstätten TuS Installationen Beranek Rein.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Das war eine sehr kompakte Mannschaftsleistung. WIr waren sehr griffig und kämpferisch orientiert. Der Gegner hat nur einen Freistoß gehabt, sonst keine Torchance herausgespielt. Wir haben verdient gewonnen. Gratulation an die Jungs, sie haben den Turnaround geschafft."

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – SVU Tondach Gleinstätten, 2:0 (1:0)

84 Pascal Wallner 2:0

11 Louis-Christo Sallfeldner 1:0

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas (K) - Wolfgang Taucher, Julian Eccher, Jürgen Walch - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Almin Veladzic - Pascal Wallner, Sebastian Knaus



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Daniel Resch, Philipp Weinhandl, Dominik Hartner, Lukas Dengg, Nico Scharler



Trainer: Walther Eccher , BEd

SVU Tondach Gleinstätten: Fabian Insupp - Leon Koller, Philipp Mally, Sebastian Zier (K), Benedikt Sackl - Antonio Paunescu, Manuel Hödl, Peter Puster, Gabriel Martin Katzbeck - Tomislav Kemfelja, Lukas Pichler



Ersatzspieler: Enej Ornik, Aldo LLambi, Uwayemi Emwenghare, Felix Kager, Alessandro Paunescu



Trainer: Patrick Haider

