Kampf statt Klasse: Gabersdorf besiegt Gratkorn in einer zähen Partie

In einer Begegnung, die mehr vom Kampf als von spielerischer Brillanz geprägt war, trafen der FC Raiffeisen Gratkorn und der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf aufeinander. Vor den Augen von 150 Zuschauern lieferten beide Teams keine Glanzleistung ab und zeigten sich von ihrer weniger überzeugenden Seite. Doch trotz des schwachen Spiels fielen Tore, die das Geschehen etwas auflockerten.

Marco Luttenberger traf vom Elfmeterpunkt

Markus Schuster brach in der 32. Minute den Bann und brachte sein Team durch einen Kopfball nach einem Eckball in Führung. Ein Moment der Hoffnung für Gabersdorf in einem ansonsten eher tristen Spielverlauf.

Die zweite Halbzeit brachte nicht unbedingt mehr Schwung ins Spiel. Marco Luttenberger erhöhte zwar durch einen Elfmeter in der 75. Minute auf 2:0 für den USV Gabersdorf, doch auch dieser Treffer vermochte nicht, die uninspirierte Atmosphäre auf dem Platz zu vertreiben.

Das Spiel stand auf mässigem Niveau

Kurz vor Schluss gelang Mag. Dr. Kian Kadkhodaei noch ein Ehrentreffer für Gratkorn, als er ebenfalls vom Punkt aus traf (87. Minute). Doch es war zu spät, um das Blatt noch zu wenden.

Am Ende behielt der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf gegen das Schlusslicht Gratkorn die Oberhand und sicherte sich drei Punkte, auch wenn das Spiel insgesamt wenig Freude bereitete und mehr an eine Pflichtübung erinnerte als an ein Fußballfest.

Am kommenden Freitag trifft FC Raiffeisen Gratkorn auf SU Rebenland, Gabersdorf spielt tags darauf gegen ATUS Bärnbach.

Stimme zum Spiel:

Marco Luttenberger, Torschütze Gabersdorf:

"Wir waren froh, dass wir schlussendlich gewonnen haben. Es war beidseitig kein gutes Spiel!"

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 1:2 (0:1)

87 Kian Kadkhodaei 1:2

75 Marco Luttenberger 0:2

32 Markus Schuster 0:1

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl, Adnan Hajdarevic, Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Tim Jelenko, Stefan Moll, Mergim Krasniqi, Michael Pressl, Rok Straus, Max Zettler, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Kevin Friedl, Florian Felix Maier, Florian Madrutner, Gideon Binfor, Kadir Sarac, David Lugonjic



Trainer: Paul Hegarty

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus, Paul Lechner - Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Matic Golob - Minas Koren



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Florian Atschko, Jure Tertinek, Konstantin Satzer, Jan Wolf, Jan Jammernegg



Trainer: Mag. Jochen Zadravec

by René Dretnik

Foto: Karl Ritter

