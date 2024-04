Doch kein Trainereffekt: FC Gratkorn siegt im Kellerduell gegen die SU Rebenland

Details Freitag, 19. April 2024 22:40

SU Rebenland machte im Kellerduell gegen FC Raiffeisen Gratkorn eine schlechte Figur und verlor mit 0:3. Das Hinspiel hatte Rebenland noch knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Adnan Hajdarevic (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) traf zum 2:0

Gratkorn führte schon zur Pause zwei Toren Vorsprung

Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Michael Sammer-Wogg (Bericht) bei der SU Rebenland war Obmann Christian Stibler als Chef an der Seitenlinie im Einsatz. Voll motiviert traten die Gastgeber auf, gegen den direkten Gegner im Abstiegskampft wollten die Rebenländer vor eigenem Publikum den Heimsieg einfahren. Doch es kam anders:

Vor 150 Zuschauern traf Elias Christoph Gollmann zum 1:0 (30.). Bevor es in die Pause ging, hatte Adnan Hajdarevic noch das 2:0 von FC Gratkorn parat (44.). Somit waren es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Wenig Torchancen auf beiden Seiten

Michael Pressl brachte Gratkorn in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (85.). Schließlich erlitt SU Rebenland im direkten Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskonkurrenten eine deutliche Niederlage.

Ein wichtiger Sieg für den FC Gratkorn, die Elf von Paul Hegarty ist nun nurmehr einen Punkt vom vorletzten Platz entfernt. Der Abstiegskampf in der Oberliga Mitte bleibt spannend.

Rebenland tritt am kommenden Freitag bei SVU Tondach Gleinstätten an, Gratkorn empfängt am selben Tag ATUS Bärnbach.

Stimme zum Spiel:

Paul Hegarty, Trainer Gratkorn:

"Der Sieg war auf jeden Fall verdient. Das Spiel war nicht schön, wenig Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten ein paar gute Eingriffe und das war schlussendlich der Garant zum Sieg."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – FC Raiffeisen Gratkorn, 0:3 (0:2)

85 Michael Pressl 0:3

44 Adnan Hajdarevic 0:2

30 Elias Christoph Gollmann 0:1

Aufstellungen:

SU Rebenland: Aljaz Pungartnik - Simon Sternad, Simon Weiland, Pascal Jaunegg - David Hrastnik (K), Tsogtbayar Batbayar, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Rudolf Martin Kraner - Zan Horvat, Rok Koren



Ersatzspieler: Dominik Krainer, Manuel Prisching, Sascha Pressnitz, Roland Weber, Blaz Kocijan, Tobias Oswald



Trainer: Christian Stibler

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl, Jonah Burgsteiner, Kian Kadkhodaei (K), Stefan Moll, Mergim Krasniqi, Michael Pressl, Rok Straus, Adnan Hajdarevic, Florian Madrutner, Max Zettler, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Kevin Friedl, Nico Mayer, Tim Jelenko, Gideon Binfor, Kadir Sarac, Daniel Druckeschitz



Trainer: Paul Hegarty by René Dretnik Foto: RIPU Sportfotos

