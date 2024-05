Werndorf - Gleinstätten 1:1 - verspäteter Spielbeginn, Schiedsrichter stand im Stau

Details Freitag, 10. Mai 2024 18:28

In einer intensiven Begegnung der 22. Runde in der Oberliga Mitte trennten sich der SK Werndorf und der SV Gleinstätten mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, die mit je einem Tor in der ersten Halbzeit belohnt wurde. Samir Jasarevic sass für die Gäste auf der Bank, nachdem Trainer Patrick Haider von seinem Amt zurückgetreten war. Gleinstätten hält nun bei vier Punkten im Frühjahr.

Nachdem der SK Werndorf im Sommer noch in die Relegation musste, spielt man nun eine solide Saison

Verspäteteter Beginn in der Oberliga Mitte - kein Schiedsrichter am Platz

Knapp 250 Zuschauer trafen sich im schönen Stadion in Werndorf ein, die Teams wärmten auf. Alles war wie immer - nur das Schiedsrichtergespann fehlte! Dann ein Aufatmen, die Herren standen im Stau und es wurde nun doch noch etwas mit dem Heimspiel für den SK Werndorf.

Das Spiel begann dann letztlich mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr. Die Heimmannschaft, SK Werndorf, zeigte von Beginn an eine starke Präsenz auf dem Feld. Nach einer Viertelstunde wurde Daniel Pinnitsch über die linke Seite optimal angespielt, er zog in die Mitte und mit dem rechten Fuß ab, der Ball pfiff Zentimeter am der linken Stange. Das hätte schon die Führung für die Gastgeber sein können. Minuten später tauchte Hansjörg Alter vor Keeper Ornik auf und der rettet wie eine Krake vor dem Angreifer.

In der 28. Minute konnte Gianluca Kassler dann die Führung für Werndorf erzielen. Nach einer gut ausgespielten Kombination schloss Kassler präzise ab und brachte das Rund unter dem Jubel der Heimfans im Netz unter. Zuvor hatte die Defensive der Gäste die Kugel nicht aus der Abwehr gebracht und die Werndorfer waren in dieser Situation hellwach!

Dieses Tor setzte die Gastmannschaft, SV Gleinstätten, unter Druck, die nun gezwungen waren nach den unkonstanten Wochen, wieder einmal einen Rückstand aufzuholen - man hatte bis zu dieser Begegnung ja nur drei Punkte im Frühjahr geholt.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer von Werndorf, in der 35. Minute, gelang es Manuel Hödl, den Ausgleich für den SV Gleinstätten zu erzielen. Es gab einen Corner für die Gastgber, dieser brachte einen Abstoß für Gleinstätten. Keeper Ornik spielte einen weiten Ball über das Mittelfeld hinweg, es folgte ein Querpass zu Hödl, der sofort abzog, und der traf mit einem scharfen Schuss ins untere Eck des Tores. So stand es 1:1!

Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Dynamik, da beide Teams nun auf den Siegtreffer aus waren. Die verbleibenden Minuten bis zur Halbzeit waren geprägt von einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften Möglichkeiten hatten, in Führung zu gehen.

Kein Tore nach der Pause - es blieb beim 1:1

Die zweite Halbzeit bot ähnliche Spannung, jedoch ohne weitere Tore. Beide Teams spielten mit hoher Intensität und suchten nach Lücken in den gegnerischen Abwehrreihen. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Verteidigungen standen sicher und ließen wenig zu.

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Torhüter beider Mannschaften, die beide mit großer Ruhe agierten, sodass das Spiel mit einem letzlich gerechten Unentschieden endete. Nach knapp siebzig Minuten setzte Alter einen Kopfball gezielt auf das Tor der Gäste, der Ball ging Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Als Schiedsrichter Mock das Spiel abpfiff, endete das Match mit dem Stand von 1:1, einem Ergebnis, das die Leistung beider Teams widerspiegelte. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Einstellung und konnten phasenweise mit gutem Fußball überzeugen.

Stimme zum Spiel:

Gerald Mock, Schiedsrichter:

"Das Spiel musste mit Verspätung angepfiffen werden. Mein Team und ich kamen zu spät - wir steckten nämlich im Stau. Leider sind diese Szenarien bei Urlaubswochenenden keine Seltenheit. Danke für die Geduld der beiden Teams, sie haben das sehr verständnisvoll aufgenommen. Auch wenn es schwierig ist, weil ja die Vorbereitung auf das Spiel dadurch komplett gestört ist."

Aufstellungen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch - Mario Sommer, Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, David Lindner, Simeone Schönet, Mario Fina, Stefan Sperdin, Andreas Fischer

Trainer: Christoph Maurer

SVU Tondach Gleinstätten: Enej Ornik - Leon Koller, Philipp Mally, Julian Lamprecht, Sebastian Zier (K), Benedikt Sackl - Aldo Llambi, Uwayemi Emwenghare, Manuel Hödl, Peter Puster - Lukas Pichler

Ersatzspieler: Destiny Afiangbosa Ekhae, Tomislav Kemfelja, Felix Kager, Gabriel Martin Katzbeck, Florian Weber

Trainer: Samir Jasarevic

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Werndorf : Gleinstätten - 1:1 (1:1)

35 Manuel Hödl 1:1

28 Gianluca Kassler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.