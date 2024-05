Tadelloser Auftritt: SV Strass sichert sich einen klaren Sieg gegen SV Frohnleiten

Details Samstag, 04. Mai 2024 16:45

Am Freitagabend trafen SV Strass und SV Frohnleiten aufeinander, in einem Spiel, das die Fans mit Spannung erwartet hatten. SV Strass, das Heimteam, zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen deutlichen 3:0-Sieg gegen SV Frohnleiten. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit von SV Strass waren von Anfang an spürbar, was letztendlich den Ausschlag für ihren Triumph gab.

Ein starker Start

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als SV Strass von der ersten Minute an den Ton angab. Die Heimmannschaft zeigte früh ihre Absichten, das Spiel zu dominieren, und ihre Bemühungen wurden belohnt. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, brach Luka Salamun die Deadlock-Situation mit einem geschickt platzierten Schuss, der SV Strass mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor gab dem Team einen enormen Schub und setzte SV Frohnleiten unter Druck, die sich nun gezwungen sahen, in der zweiten Halbzeit einen Gang höher zu schalten.

Zweite Halbzeit: SV Strass setzt sich durch

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste, mit SV Strass, die weiterhin die Kontrolle über das Spiel behielt. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, verdoppelte Miha Leskovar die Führung für SV Strass auf 2:0. Dieses Tor erwies sich als ein schwerer Schlag für SV Frohnleiten, deren Hoffnungen auf ein Comeback zunehmend schwanden. Trotz eines fast erzielten Tores in der 81. Minute, das den Gästen einen Funken Hoffnung hätte geben können, blieb SV Frohnleiten erfolglos im Abschluss. Stattdessen war es SV Strass, das den Sack zu machte, als Domagoj Beslic in der 84. Minute das dritte und letzte Tor des Abends erzielte, was den Endstand auf 3:0 festlegte. Die Entschlossenheit und Effektivität von SV Strass vor dem Tor waren an diesem Tag einfach überragend.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, feierte SV Strass einen wohlverdienten Sieg. Mit diesem Ergebnis demonstrierte die Heimmannschaft ihre Stärke und ihren Zusammenhalt, während SV Frohnleiten über die verpassten Chancen nachdenken muss. Für SV Strass war es ein Abend, der ihre Ambitionen in der Liga unterstreicht und ein klares Signal an ihre Konkurrenten sendet.

Stimme zum Spiel:

Alexander Sunko, Obmann-Stv. Straß:

"Die Mannschaft hat super gespielt. Wenn du einen starken Torhüter mit einer intakten Abwehr hast, dann tut sich auch die Offensive leichter. Unsere kompaktive Defensive war wieder einmal der Garant zum Erfolg. Und auf Knipser ist im richtigen Moment auch Verlass!"

Oberliga Mitte: Strass : Frohnleiten - 3:0 (1:0)

84 Domagoj Beslic 3:0

48 Miha Leskovar 2:0

45 Luka Salamun 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.