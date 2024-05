SV Strass verliert erstmals im Frühjahr - Pachern holt ein 4:1 möchte weiterhin aufsteigen

Details Samstag, 11. Mai 2024 11:33

Ein unterhaltsamer Fußballabend in der Oberliga Mitte endete mit einem überzeugenden 4:1-Sieg für die Heimmannschaft SV Pachern gegen den im Frühjahr bisher ungeschlagenen SV Strass. In einem Spiel, das von schönen Toren und leidenschaftlichem Kampf geprägt war, konnte sich Pachern am Ende deutlich durchsetzen und wichtige Punkte im Rennen um die Tabellenspitze sammeln.

Über den Teamspirit schaftt es der SV Pachern immer wieder schwere Aufgaben zu lösen

Pachern geht in Führung und es steht zur Pause 1:0 - alles offen

Die Partie begann dynamisch mit dem Anpfiff, bei dem beide Teams hochmotiviert wirkten. SV Pachern, das sich auf dem vierten Tabellenplatz befand, zeigte früh im Spiel, wie entschlossen sie waren, jeden Punkt in dieser Phase der Saison zu erkämpfen. Au der anderen Seite die "Mannschaft der Stunde" SV Strass mit einer bisher einzigartigen Rückrunde in der Liga.

In der Anfangsphase war das Spiel absolut ausgeglichen. Man sah, dass zwei Spitzenmannschaften der Liga auf dem Feld standen. Hochwertiges wurde den Fans am Freitagabend geboten.

Die erste wirklich große Chance nutzte Paul Jury bereits in der 26. Minute, als er das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Wieder einmal hatte der Gastgeber das Spiel über die Flanke geöffnet und der Torschütze traf nach einem überlegten Querpass. Dieser Treffer gab Pachern zusätzliches Selbstvertrauen und legte den Grundstein für ihre Spielüberlegenheit.

Zur Pause führte die Heimelf vor knapp 300 Zuschauern, es war weiterhin jeder Spielausgang möglich.

Nach der Pause: SV Strass kämpft, aber Pachern dominiert weiter und ist effektiv vor dem Tor

Kurz nach der Halbzeitpause baute Christoph Fuchs die Führung in der 48. Minute weiter aus, was die Heimmannschaft weiter in den Vorteil brachte. Den hohen Ball in den Strafraum konnte Keeper Kübek noch klären, gegen den Nachschuss von Fuchs aus der Distanz hatte er dann keine Abwehrmöglichkeit mehr - Pachern führte nun mit 2:0.

Leichte Emotion kommt auf nach einem Foul an der Nr. 10 - so wild war‘s aber nicht MW, Ticker-Reporter

Die Fans des SV Pachern jubelten, als Manuel Sidar in der 58. Minute nach einem perfekten Pass über die Seite Zuspiel das 3:0 markierte. Die Situation sah für SV Strass, die bis dahin eine starke Frühjahrssaison gespielt hatten, immer aussichtsloser aus.

Der SV Strass gab sich jedoch nicht geschlagen und fand in der 60. Minute durch Thomas Preschern den Weg ins Netz, was das Spiel auf 3:1 brachte. Dieses Tor gab den Gästen kurzzeitig Hoffnung, das Blatt vielleicht noch wenden zu können. Nur kurze Zeit später kam Beslic zu einer weiteren guten Möglichkeit für die Gäste.

Lässiger Versuch des Straßer 9ers - wäre wohl das Tor des Monats geworden MW, Ticker-Reporter

Doch diese Hoffnung wurde endgültig zunichte gemacht, als Christoph Fuchs in der 75. Minute eine kleine Unachtsamkeit des Strasser Tormanns ausnutzte und den Ball zum 4:1 Endstand ins Netz legte.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten einen SV Pachern, der das Spiel souverän verwaltete, während bei SV Strass trotz aller Bemühungen die Luft raus zu sein schien. Als Schiedsrichter Altun das Spiel nach 92 Minuten beendete, war der Jubel bei den Gastgebern groß, denn mit diesem Sieg haben sie weiterhin die Möglichkeit um den Aufstieg zu kämpfen.

So steht es um die beiden Teams

Der SV Strass ist trotz der Niederlage die Sensationsmannschaft der Rückrunde in der Oberliga Mitte. Das Team ist nun auf dem 9. Tabellenplatz gereiht, wer hätte das zu Weihnachten gedacht. Der SV Pachern ist auf der 4. Tabellenposition.

Nächsten Freitag empfängt der SV Strass den USV Gabersdorf. Pachern fährt nach Großklein. Beide Spiele starten um 19:00.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Ich möchte zunächst dem Strasser Spieler Domagoj Beslic gute Besserung wünschen. Er ist eine absolute Bereicherung für diese Liga. Strass hat eine unglaubliche Rückrunde gespielt und bisher nur sechs Tore bekommen, wir konnten heute vier erzielen. Kompliment an mein Team, das diesen Druck aufbauen konnte. Wir denken einfach weiterhin von Spiel zu Spiel um vorne dran zu bleiben!"

Aufstellungen:

SV PACHERN: Sandor Bischof, Oliver Weitzer (K), Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Klemens Grabler, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Manuel Sidar, Martin Ulmer

Ersatzspieler: Ralf Pripfl, Felix Müller, Philipp Kasch, Sergej Paronjan, Christian Czerny, Atilla Okan Saro

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

SV STRASS: Christoph Kübek - Thomas Preschern (K), Petar Miokovic, Edin Colic - Doris Kelenc, Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Luka Salamun, Miha Leskovar, Martin Maloca - Domagoj Beslic

Ersatzspieler: Marvin Kargl, Elvedin Dzinic, Rayen Ficzko, Nermin Sijamhodzic, Dominik Ettl, Paul Lausegger

Trainer: Elvedin Dzinic

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Pachern : Strass - 4:1 (1:0)

75 Christoph Fuchs 4:1

60 Thomas Preschern 3:1

58 Manuel Sidar 3:0

48 Christoph Fuchs 2:0

26 Paul Jury 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.